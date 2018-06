La ministra Bibini estuvo con los obreros del ingenio y les prometió soluciones

Se comprometió a gestionar ante el Grupo Gloria el 50% de las indemnizaciones que aún no cobraron y otorgarles el fondo de desempleo que muchos de los obreros todavía no gestionaron.

La ministra de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable de la Provincia, Dra. Paula Bibini, realizó una visita a los extrabajadores del ingenio San Isidro, a fin de colaborar con el asesoramiento en el reclamo por el 50% restante del pago de indemnización, que aún el grupo Gloria les adeuda por el despido tras el cierre de la fábrica, también para colaborar con la obtención del Fondo de Desempleo trámites que la mayoría de los trabajadores no realizaron.

La reunión se llevó a cabo en las instalaciones del Soeasi luego de que un equipo del Ministerio de Trabajo permaneció en el lugar para concretar el asesoramiento a los trabajadores.

"Nosotros estamos tan expectantes como ustedes de que el ingenio se pueda vender, sabemos que solo restan pequeños pasos para que la venta se pueda cerrar con gente de Tucumán, gente que entiende de este negocio, que son conscientes de que deben ponerlo a funcionar en forma inmediata, con la experiencia de personas que saben trabajar el azúcar, los únicos que tienen esa especialización son ustedes", dijo Bibini.

"Creo que nadie que no sean ustedes pueden poner esto en funcionamiento, por esa razón creo que debemos tener una mirada positiva, mirar para adelante, si todo se concreta esta gente va a necesitar mano de obra especializada, tienen poco tiempo y los necesitan es decir que debemos estar seguros de que habrá trabajo", agregó.

"Yo no vine hasta aquí a mentirles. Nosotros estamos aquí para ayudarlos. En ese sentido quiero que sepan que vamos a poner todo lo que esté a nuestro alcance a su disposición. Es mi deseo que la venta se concrete lo antes posible. Es todo lo que les puedo decir y quedo a total disposición de lo que necesiten", dijo Bibini.

Pero los trabajadores tenían mucho para decirle, porque en estos cinco meses tuvieron la sensación de una total falta de acompañamiento por parte del Gobierno provincial y del poder legislativo, "el Gobierno nunca nos acompañó solo se movió cuando ingresamos al ingenio, nosotros no vamos a aceptar subsidios, solo buscamos recuperar nuestra fuente de trabajo, queremos trabajar que es lo que sabemos hacer, hace cinco meses que estamos a la deriva, no somos conflictivos como el Gobierno dice, no salimos a cortar rutas ni a agredir a ningún legislador, nadie nos acompañó y todos se lavaron las manos, salieron a decir que el sindicato es el responsable, no es posible que responsabilicen al trabajador de lo que pasó con el ingenio", manifestaron.

Cuenca: "Esperamos su respaldo"

Por su parte el secretario general Mariano Cuenca manifestó: "No es una guerra entre trabajadores sino es el Estado el que debe estar respaldando esta difícil situación que afecta a toda una economía regional. Yo agradezco su presencia y que nos venga a ayudar con el fondo de desempleo y las gestiones para conseguir el 50% restante que el Grupo Gloria nos adeuda. Pero hoy lo único que esperamos es que se anuncie que el ingenio vuelve a funcionar".

Marcha al Grand Bourg

Hoy los trabajadores del ingenio San Isidro, acompañados de familiares y comerciantes marcharán con destino a la Ca sa de Gobierno para solicitar una intervención que acelere los tiempos de venta.