Quejas de pasajeros por pocos puntos de recarga de Saeta

Varios pasajeros consideran que el trámite para disponer del saldo de emergencia de Saeta requiere tiempo y prefieren pagarle a otro pasajero para que pase la tarjeta, otros piensan que puede ser una buena opción para salir de apuro y muchos aún desconocen esta nueva alternativa.

Emilia Centeno es niñera y toma diariamente el corredor 5 de Cerrillos. Vive en el barrio Congreso Nacional y trabaja en el barrio Parque la Vega.

"Por las noticias me enteré del saldo negativo pero hay que entrar a internet e ir al edificio y sinceramente no tengo tiempo para hacerlo. Trabajo toda la mañana y me resulta más sencillo darle 10 pesos a alguien para que me pase su tarjeta. Me gustaría que haya un beneficio, una tarifa para los trabajadores. Encima, en Cerrillos solo hay cinco lugares para cargar y todos me quedan lejos", sostuvo.

A algunos pasajeros les cuesta conseguir otro solidario que les abone el boleto por el dinero.

"No tengo saldo negativo pero sería cuestión de ver cómo es el trámite porque me parece una buena opción para salir de apuro en situaciones. Cuando me quedo sin saldo a veces me cuesta conseguir un pasajero que me pague por la plata el pasaje. En mi barrio hay un solo lugar para cargar", sostuvo Eduardo Tarifa, residente del barrio Juan Pablo II de la zona sur y empleado de una empresa privada en Tres Cerritos. Todos los días toma el colectivo Transversal.

Desconocimiento

"Yo no estaba ni enterada del saldo negativo pero está muy bien que lo hagan. Veré si lo utilizo", comentó Irene Rivero, una vecina del barrio El Tribuno que trabaja en una tienda de ropa en una peatonal y viaja constantemente en el colectivo 8C. En la zona sur de la capital salteña solo hay 30 puntos de recarga y venta de tarjetas azules.

Otra usuaria calificó como "poco práctico" el trámite. "En mi caso, pienso que no es práctico porque tendría que tomarme el tiempo de entrar a la página de internet y no soy muy hábil para eso. Pero está bien que lo hagan para el que pueda. La gente tiene la libertad de hacerlo o no", dijo Patricia Soria, quien trabaja como cuidadora domiciliaria en el centro y vive en el barrio Bancario.

En la zona céntrica de la ciudad hay 45 puntos de recarga, en la norte son 26, en la oeste 20, en la sudeste 12 y en la este, solo 6.

En el área metropolitana son 32 los puntos de recarga, según estadísticas de Saeta.