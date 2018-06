Un colegio pide $50 por hoja a los docentes por un sellado

En la escuela de comercio 5083 Dr. Victorino de la Plaza le cobran a docentes postulantes a cargos para 2019 un monto de $50 por un sellado que reza "es copia fiel del original" por cada hoja de la documentación, según se conoció públicamente a través de Facebook.

El posteo que hizo una docente en Facebook.

El Tribuno consultó con la directora del establecimiento, Silvia Noemí Strizich, quien admitió que se pide "un aporte voluntario similar a la cooperadora escolar", para reponer los insumos como resmas de papel y cartuchos de tinta que se gastan en las impresiones de dicho trámite.

"El Ministerio no nos provee de estos materiales, pero quiero aclarar que no estoy cuestionando que el Estado nos dé o no. En mi vida nunca me quedo esperando que alguien nos dé algo, todos en el colegio lo entienden, nosotros tratamos de generar nuestros propios recursos de alguna manera", argumentó Strizich.

Pese a la medida, la directiva aseguró que "no todos pagaron el aporte", y que hasta anoche no había recibido ningún reclamo formal, añadiendo que hay casos en los que seguramente los docentes no pueden pagar y se pueden contemplar. "Supe del reclamo por un llamado del supervisor, a quien le comenté nuestros motivos. El entendió, no nos prohibió cobrar, solo me recomendó que le expliquemos a los profesores la situación", dijo la directora.

A raíz del cobro del sellado, salieron a la luz otros problemas de la institución: la falta de preceptores, de personal administrativo y de maestranza. Silvia Noemí Strizich señaló que pese a que todos los años gestiona dichas vacancias, la respuesta del otro lado siempre es la misma: "No hay presupuesto".

"Por la mañana no tenemos secretaria, prosecretaria, la auxiliar afectada es la jefa de preceptores, que ayuda en las tareas administrativas. Por la tarde hay una prosecretaria haciendo todo el trabajo y dos personas de maestranza", empezó a enumerar. Prosiguió: "A la noche tenemos una prosecretaria, no tenemos preceptores para los siete cursos que hay de entre 20 y 34 alumnos. Hay una sola ordenanza. No tenemos bibliotecaria".

Así, la directora recordó que este mes es crítico debido a que el establecimiento, que contiene a mil alumnos entre los tres turnos, debe presentar antes del receso de invierno, que empieza el próximo lunes, las novedades del primer trimestre, diversas estadísticas y los formularios de las asignaciones familiares, entre tantos otros.

"Una infinidad de papeles que se nos pide, es normal más que nada en esta época, pero para una institución que no tiene personal es difícil. No puedo seguir sobrecargando de tareas al poco personal que tengo. El tema del cobro era también una forma de tener menos inscripciones, el docente tiene la opción de anotarse en otras escuelas, no es mala intención pero no tengo gente para que inscriba", expresó Strizich.

Desde el gremio Sitepsa indicaron que el cobro no corresponde, y que todo el trámite debe ser gratuito, por lo que el sector planteará la situación ante supervisión para que tomen cartas en el asunto. Otros directivos consultados contaron que el sellado nunca se cobra y que se le pide a los docentes presentarse con las copias autenticadas.