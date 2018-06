VIDEO: Natacha Jaitt contra Jorge Rial, “la querés suicidada a Morena”

Anoche, Natacha Jaitt intentó visitar a Morena Rial en el Sanatorio Finochietto, donde la hija de Jorge Rial se encuentra internada desde el lunes, pero personal de seguridad le negó el ingreso. Fue allí cuando la conductora radial exigió explicaciones y solo se limitaron a decirle que “por ordenes de arriba no puede ver a More”. Ante esto, Jaitt usó su cuenta de Instagram para descargarse con el periodista.

Junto a un video donde Natacha exige explicaciones al personal del sanatorio, escribió un fuerte texto: “En el estado psicológico que se encuentra y de salud More Rial en la clínica Finochietto, sin darme nombre, pero es obvio porque estuvo (Jorge) Rial acá, prohibiéndole contacto de cuidado y emocional pero no la entró a abrazar ni a ver a su hija en ningún momento, el reventado este”.

“También le dio guita para que se vaya a la mejor amiga cordobesa a su provincia y obvio le dije yo que no. No tiene a nadie que la contenga“, agregó Jaitt y disparó: “No sabes donde te metiste conmigo Jorgito“.

Me clave 3 hs. ahí en la clínica para contener a @moorerial no se me permitió acceder según alguien de arriba sin nombre , todavía estoy mirando al cielo 🤔En fin🙄. “De arriba”. Ya está todo en manos de mi abogado. Mañana voy a donar sangre y atajar judicialmente a @rialjorge . pic.twitter.com/BeZ2ww6BJg — Natacha Jaitt (@NatachaJaitt) 27 de junio de 2018

Como si esto fuera poco, la conductora señaló: “La quiere suicidada (a More Rial), no lo voy a permitir. Antes pasás sobre mi cadaver”. Según pudo saber Exitoina, el conductor de Intrusos no se acercó a ver a su hija pero si echó a las personas de su entorno que estaban acompañandola. Incluso, el martes por la tarde, Morena hizo un fuerte descargo contra su padre por lo ocurrido.

“J.R. Dios mío! No te das cuenta que estoy sola y las únicas dos personas que están conmigo 24 horas las echas?”, escribió Morena, y se preguntó: “¿Tan basura podes ser?”

“¡Te detesto, sos lo peor que me pudo haber pasado en la vida! Siempre haciendote el presente y sos más ausente que cualquiera”, escribió la joven de 19 años, quien le deseo “el mal” a su padre. “Ojala todo el mal que me hiciste en esta vida, y no solo a mí, te vuelva“, concluyó.