Argentina retoma su camino rumbo al Mundial de básquet

El seleccionado argentino de básquet masculino iniciará esta noche la tercera ventana de eliminatorias que clasifican al Mundial que se jugará en China en 2019. Capitaneados por Luis Scola y dirigidos por Sergio Hernández, los argentinos enfrentarán a Panamá, desde las 21, en el estadio Aldo Cantoni de San Juan por el grupo A.

Bajo el nuevo formato de clasificación a la Copa del Mundo en cada ventana se juegan dos encuentros; uno será frente a los panameños esta noche y el segundo será frente a Uruguay el domingo a partir de las 20 en el Palacio Peñarol de Montevideo.

Los doce jugadores designados por el entrenador para el juego frente a Panamá son: Facundo Campazzo, Nicolás Laprovíttola y Luca Vildoza (bases); Eric Flort, Nicolás Brussino (escoltas); Máximo Fjellerup, Patricio Garino y Franco Giorgetti (aleros); Luis Scola y Javier Saiz (ala pivotes); Marcos Delía y Roberto Acuña (pivotes). El único ausente de renombre será el santiagueño Gabriel Deck, reciente campeón de la Liga Nacional con San Lorenzo, por una molestia en el gemelo derecho.

Sobre el rival de hoy, Scola dijo que “Panamá tiene buenos jugadores. Generalmente les cuesta jugar bien, tienen un juego más anárquico. Pero su tipo de juego nos complica bastante. Tienen tres o cuatro jugadores interesantes, algunos que juegan en Argentina y nos conocen. Va a ser un partido duro”.

El capitán también analizó el presente del seleccionado argentino. “Como selección, hoy en día no estamos donde queremos estar. Es cierto que nos faltaron jugadores importantes en las ventanas previas, y eso cambiará mucho cuando estén, pero la realidad es que hoy en día no estamos donde nos gustaría estar. Tenemos potencial para hacer cosas importantes y tenemos que trabajar. Si logramos trabajar con calidad, nos va a ir bien. Si no lo logramos, vamos a tener problemas”, expresó el único referente de la Generación Dorada que sigue en la Selección.

Argentina disputó cuatro partidos por eliminatorias de los que ganó tres y perdió el restante (contra Uruguay); ambos seleccionados suman siete puntos, Panamá cuenta con seis y cierra Paraguay con cuatro puntos.