Repetir o retocar ante Francia

El clima en la Selección argentina cambió mucho tras la agónica victoria ante Nigeria, que a la postre le dio el pase a octavos de final.

Caras distendidas, distintas a aquellas de preocupación y seriedad en la previa al partido contra Nigeria. Ahora, ya en la espera al partido de octavos, se pudo apreciar que el semblante de los jugadores y cuerpo técnico está más relajado.

Sampaoli ya está pensando en el próximo rival, Francia, y analiza, en principio, no cambiará demasiado el libreto que dio resultados positivos ante Nigeria.

Pero ahora la duda que surge ante los galos es saber si Sampaoli buscará retocar algo ante un equipo que tiene una calidad impresionante.

Línea por línea Francia es poderoso, con nombres que pueden llegar a asustar como Dembélé, Mbappé, Griezmann, Pogba y Giroud.

No obstante, Argentina no se queda atrás a la hora de figuras rutilantes.

Pero claro, la pregunta que queda por hacerse luego de una semana compleja en torno a los rumores y las suposiciones, e incluso de una conferencia de prensa para salir a aclarar todo, lo que sí y lo que no, es saber si la versión ante Nigeria es lo mejor que puede dar Argentina o hay que ajustar detalles.

Lo que sí quedó ratificado es que Franco Armani tiene que jugar de titular, que el sistema de cuatro defensores es lo que mejor le sienta a esta selección y que ajustando detalles para acompañar a Messi, el capitán argentino puede desnivelar cuando se lo proponga.

El mediocampo cometió algunos errores y hasta desprolijidades, pero también logró rearmarse en el retroceso como no había sucedido en los dos partidos ante Islandia y Croacia y apareció la figura de Ever Banega como segunda guitarra para alcanzarle el balón a la Pulga más cerca del área.

Argentina fue un equipo más corto -no se vio a ningún jugador solo contra tres oponentes- y cuando se hizo del balón lo manejó con criterio, haciéndolo circular a través del buen pie de Banega y Enzo Pérez.

El sacrificio demostrado por Higuaín lo hace merecedor de la titularidad ante Francia, pero Agüero es el delantero que más les gusta al seleccionador argentino y con quien mejor se entiende Messi adentro y afuera de la cancha. Además, Sampaoli hasta ahora eligió darle más minutos al Kun, lo que sería un indicio para poner en duda la titularidad del Pipita.

Además, ante Nigeria se vio una escena en la que el casildense le pregunta a Messi: “¿Pongo al Kun?”, dejando en evidencia que Sampaoli no tiene total autoridad.

En el mediocampo, donde Mascherano es un nombre fijo, se debe dar un poquito más de reacción, porque a veces en las transiciones Banega y Pérez quedan una marcha atrás, ya que la velocidad no son puntos fuertes para ellos.

No hay que olvidar que Mascherano viene haciendo un gran sacrificio a sus 34 años y necesita un socio para no agotar sus energías, más teniendo en cuenta que se juega cada tres días, a lo que se tiene que sumar la carga emotiva.

Aún no se entiende cómo Sampaoli tuvo a Lo Celso como alternativa siempre y en el Mundial aún no lo ha utilizado ni un minuto, y tal vez Francia sea un buen momento, dado que Gio conoce a varios de sus futuros rivales por jugar en el PSG.

Francia tiene más dinámica, argumentos y potencial que Nigeria.

Si Argentina quiere seguir en el Mundial solo debe ajustar el rumbo y evitar que el bote haga agua, lo cual no es tarea sencilla porque el estado de ánimo influye mucho en estas instancias.