Volvió al trabajo pensando en Francia

La Selección argentina ayer regresó al trabajo tras haberse clasificado de manera agónica a octavos, donde lo espera Francia.

Luego de haber vencido a Nigeria en San Petersburgo, la Albiceleste volvió a moverse de manera liviana y, si bien no hubo indicios de una probable formación, trascendió que Sampaoli no variaría mucho, pero analiza un par de cambios.

En Bronnitsy los futbolistas que fueron titulares ante los africanos realizaron tareas regenerativas en el gimnasio del predio.

En cambio, los que no ingresaron o jugaron pocos minutos trabajaron en el campo bajo la atenta mirada de un Sampaoli que estuvo activo.

Así, se vio a Cristian Pavón, Sergio Agüero o Lucas Biglia divertirse mientras el entrenador dejó la imagen de la jornada al participar activamente durante unos minutos en las rondas de los futbolistas.

Sampaoli se situó en el medio y persiguió la pelota mientras sus jugadores combinaban con velocidad, aunque luego se alejó para supervisar los trabajos desde lejos.

Argentina jugará con Francia por un lugar en cuartos, en el Kazán Arena, el sábado a las 11.