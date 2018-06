Se definen clasificados a octavos

Hoy se definen los últimos 4 lugares para jugar los octavos de final del Mundial de Rusia 2018.

Por el Grupo G, Inglaterra y Bélgica, ya clasificadas para octavos, se enfrentan hoy en Kaliningrado a las 15 en un partido que decidirá el liderato.

Ambas selecciones están empatadas en puntos y goles, por lo que los ingleses lideran el grupo por la diferencia de amonestaciones (2 frente a 3).

Será la tercera ocasión en que ambas selecciones se midan en Mundiales, pero con la clasificación en el bolsillo, las dos podrían tomárselo con calma.

El técnico de Bélgica anticipó que reservará a Kevin de Bruyne y Romelu Lukaku, con un golpe en el tobillo, aunque no reviste mayor gravedad.

Los ingleses no han podido empezar de mejor manera este Mundial, tras las desilusiones sufridas en los últimos años en grandes torneos y aspiran a seguir así.

Panamá y Túnez jugarán para completar el grupo a las 15 en el estadio Mordovia Arena. Transmite Tyc Sports.

Por el Grupo H, aún no hay ningún clasificado y tres selecciones cuentan con chances de avanzar.

Colombia pondrá a prueba su condición de favorito del grupo ante Senegal buscando una victoria para jugar en octavos.

Este duelo mostrará dos formas de ver el fútbol: los cafeteros haciendo de la posesión del balón y el toque corto sus armas vitales contra el derroche físico y la velocidad pura de los africanos.

Colombia con 3 puntos está tercero y avanzará si vence a Senegal, sin importar el resultado de Japón - Polonia.

Un empate la pondría en manos de los polacos, porque necesitarían la victoria por cualquier marcador. Una eventual derrota los eliminará.

Senegal, con 4 puntos -igual que Japón- también depende de sí misma. Ganando pasa a octavos. Si empata necesita que Japón pierda o iguale por una cantidad de goles menor que los que se produzcan en su choque con los cafeteros. Pero si pierde necesita que Japón caiga ante Polonia por una cantidad de goles mayor a la que se registre en su duelo.

El partido se jugará en el Samara Arena a las 11. Televisará la TV Pública.

Japón, empatando avanza

Japón solo necesita un empate contra la eliminada Polonia en Volgogrado para llegar a los octavos. Los nipones le ganaron a Colombia y empataron con Senegal. Incluso una derrota puede ser suficiente si Senegal derrota a Colombia. Este Mundial fue un fracaso para los polacos.

Juegan a las 11 en Volgogrado. Transmite TyC Sports.