Gala Soler, con su saxo, a través del lejano corazón del África 

Daniel Sagárnaga

El Tribuno

En los primeros días de agosto, partirá desde Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, The Great African Caravan que recorrerá 12 países a la largo de seis meses, desarrollando en comunidades locales, diferentes programas de desarrollo a través del arte. Entre los elegidos para esta travesía está la saxofonista Gala Soler. También especialista en Relaciones Internacionales, Gala llevará la música de Salta y del Noa, instrumentos tradicionales, videos y toda la cultura salteña que quepa en sus alforjas, para intercambiar con las lejanas comunidades.

“Este proyecto nace hace cinco años, cuando fui a la India con otra organización. Ahí conocí al creador de esta caravana que hace más de un año nos convocaron a 12 personas de diferentes países y especialidades para que formemos parte. Nosotros vamos a trabajar en colaboración con organizaciones del África, utilizando el arte para abordar las problemáticas de las comunidades en torno al programa de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas según la Agenda 2030, como el desarrollo integral, pobreza cero, etc. Para todo esto, vamos a usar el arte con herramientas de trabajo en cada comunidad. Así llegamos a un país y ahí nos espera una organización anfitriona. Con ellos hacemos talleres y presentaciones artísticas. Por eso, se trabajó desde hace más de un año para concretar contactos con las organizaciones, el apoyo de los sponsor, visas, estadía, etc. Para viajar nos pusieron jeeps con los que atravesaremos el continente. Ahora estamos en la instancia final para juntar fondos, porque a pesar de estos logros seguimos en la búsqueda de recursos”, explica Gala.

El viaje que se inicia en Ciudad del Cabo, seguirá por Zimbabue, Mozambique, Malawi, Zambia, Tanzania, Kenia, Ruanda, Uganda, Etiopía, Sudán y termina en El Cairo, Egipto. “La idea es que haya intercambio entre el proyecto y las comunidades. El arte orientado al lado social, en mi caso como licenciada en Relaciones Internacionales y música, es una iniciativa que une mis dos profesiones. Vamos ocho artistas entre los que hay actores, actrices, poetas, pintores y otros cuatro integrantes que son de apoyo al trabajo con las organizaciones. Vamos a filmar un documental para que la caravana quede registrada. Para eso va también un cineasta de la India. Van seis personas de India, dos africanos, tres europeos, y yo de América Latina. Yo espero difundir la música del NOA. Esa es la idea del arte como principal medio de trascender fronteras”, cuenta.

Recibida en la Escuela de Música de la Provincia, Soler también estudió con Félix Saluzzi, Mario Soria y otros maestros. Junto a otras músicas como Daniela Zunino, forma parte de “A la Pipetuá” y con Lucía Díaz de Vivar el dúo “Me bajó el Santo”. Hace 5 años y mediante otro proyecto, Gala participó de una caravana similar en La India, sólo que en un tren. Allí recorrió 15 ciudades y se entrevistó con personalidades sociales de ese país. “Mi sueño es replicar el proyecto en América Latina. Involucra la parte social, el arte y los viajes en un proyecto integral. Por eso, para mí es un gran sueño”, dice.

Por Face

Para seguir el largo itinerario de la caravana por Facebook, se puede recurrir a: https:/ /www.fa cebook.com/TheGreatAfricanCaravan/. Allí Gala subirá fotos.