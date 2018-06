El frustrante péndulo nuclear

Haciendo una búsqueda rápida de la frase "central nuclear" en el buscador del diario El Tribuno, la última noticia publicada es de hace casi un año. Titulada "Marcha en Río Negro para rechazar la instalación de una central nuclear" (El Tribuno, 9/8/2017). El tema está fuera del radar, pero merece ocupar un lugar relevante entre la agenda de debate de la sociedad salteña. Hoy, no lo tiene.

Hace escasas tres semanas se conoció otra información, confirmada por el recientemente expulsado ministro Aranguren, señalando que el gobierno decidió postergar la construcción de las centrales nucleares acordadas en 2014 con el gobierno chino. Esta noticia también pasó desapercibi da.

La noticia, si bien corresponde a un subsector (el nuclear) de un sector más amplio (el energético) de nuestro sistema económico, tiene una trascendencia que vale la pena resaltar y motiva estas lí neas.

En primer lugar, otra vez demuestra el carácter pendular de nuestra dirigencia política. Justificando la decisión como un problema de déficit fiscal, el gobierno cancela dos proyectos por USD 14 mil millones, a devolver luego de concluidas las obras, cuando, en un mes, el Banco Central vendió igual cantidad de divisas para evitar lo que parecía inevitable y terminó haciendo: devaluar, sin un claro objetivo.

¿Por qué es importante este pro yecto?

Luego de 20 años de parada, el gobierno anterior, con buen tino, decidió finalizar la central nuclear Atucha 2. Esta decisión no puede evaluarse por sí misma, sino integrada a un plan de continuidad en el largo plazo, ya que los costos de reactivar un proyecto de 20 años fueron muy altos.

Hubo que hacer un gran esfuerzo para recuperar capacidades, pro mover la participación de la industria local y generar mano de obra especializada para ese proyecto. No hubiese tenido ningún sentido reactivar todo un sector solamente para terminar un pro yecto.

La decisión es coherente y lógica si se considera la posible expansión del sector nuclear, integrando localmente a la industria y favoreciendo el desarrollo local. El proyecto de Atucha 3 -una de las centrales canceladas- hubiese tenido un alto porcentaje de inte gración local (llegando al 70%, en algunas de las estimaciones). Eso significa que ese porcentaje hubiese quedado dando vueltas en la economía argentina en forma de salarios, ganancias y creación de capacidades para empresas loca les.

Al cancelar este proyecto, la Planta de Agua Pesada ubicada en Arroyito, Neuquén, pierde sentido, ya que es un insumo que prácticamente no se usa a nivel mundial, pero que a nosotros nos hubiese servido. A esa empresa, se suman otras cien que podrían llegar a participar en el frustrado proyecto.

¿Cuánto quedará cuando algún otro gobierno decida retomar la actividad nuclear? Las calificaciones de calidad de las empresas se pierden de un año para el otro. Los recursos humanos, al no haber un horizonte desafiante, migran a otros trabajos y destinos. Los co nocimientos se estancan o simplemente desvanecen si no se usan. Volver a poner en movimiento todo ese sistema es carísi mo, y lo vimos cuando se tomó la decisión de finalizar Atucha II, el proyecto se demoró en comenzar casi dos años porque faltaban soldadores calificados. Estos mismos soldadores, que tanto costaron ca pacitar, ahora ya no tienen traba jo. Hacer una central nuclear cada 10 años es una mala política nuclear, porque implica que hay que empezar todo de nuevo. Las empresas no se comprometen, porque no se les asegura una fuente continua de trabajo; los planteles de recursos calificados deben ser completamente renovados, sin posibilidad de una continuidad y natural evolución de las organizaciones. Por último, pero no por eso menos importante, la sociedad no termina de valorar en su justa medida los aportes beneficiosos de la actividad nuclear. Esto suena paradójico, pero existen estudios a nivel mundial donde el mayor apoyo que se le da a la actividad mundial es en lugares donde existe, transformando en cierto el refrán que dice, sólo se ama lo que se conoce.

Estamos en el siglo de la descarbonización, es decir, del viraje de los sistemas energéticos basados en combustibles fósiles a sistemas basados en fuentes alternativas que no emitan gases de efecto invernadero. También es el siglo del conocimiento, y la actividad nuclear en Argentina permitió incursionar en temas tan variados como nanotecnología y nuevos ma teriales.

Se trata, por lejos, de una de las fuentes energéticas más seguras. A nivel de las relaciones internacionales, Argentina es ponderada positivamente por el manejo de la tecnología y su compromiso en usos pacíficos. Pero se necesita una política coherente, en el largo plazo, que permita la continuidad de la actividad en el país.