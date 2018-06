Estudiantes investigan y se expresan sobre sus derechos

Estudiantes de quinto grado a segundo año del colegio Jean Piaget expresaron lo que ven y lo que sienten sobre la realidad de la infancia y la adolescencia en la comedia musical "Mis derechos, tus derechos".

Dalia Korman, rectora de la institución, explicó que la iniciativa de investigar y dar un mensaje sobre el tema surgió de los alumnos.

La comedia musical fue escrita por Daniel Chaves, reconocido coreógrafo de Buenos Aires, que participó en el programa Bailando por un Sueño en 2017

La obra se presentó el 17 de junio en el Teatro Florida a sala llena, y se repondrá este fin de semana en Tafí Viejo, en Tucumán.

La actividad se desarrolla como parte del proyecto escolar "Derecho a la felicidad".

"Esta obra surge a raíz de la iniciativa de los chicos, que plantearon el tema de la legalización del aborto. Empezaron a investigar y parten desde el derecho a la vida y todos los derechos de los niños, como la libertad, la integración y la protección de una familia", señaló Dalia Korman en una entrevista radial.

"Tratamos de utilizar las iniciativas de los chicos como un elemento clave para construir el conocimiento. Se utiliza aquello que al niño le interesa y se construye una situación de enseñanza-aprendizaje", agregó la rectora.

Korman destacó que, gracias a esta propuesta, muchos chicos descubrieron su interés por el baile, el canto o la actuación.

Las entradas costaban $100, y con la recaudación se costeará el viaje de los alumnos, con sus profesores y algunos padres a Tucumán.

Debate

En el marco de este proyecto, los chicos también debatieron sobre la iniciativa para la legalización del aborto, que tiene media sanción de la Cámara de Diputados de la Nación y debe tratarse en el Senado.

"Estoy a favor porque las mujeres tienen derecho a decidir sobre su cuerpo" dijo Manuel, un alumno de secundaria, consultado por un canal de televisión local sobre la despenalización. "Me parece que las mujeres no pueden ir a un lugar que no sea seguro ni higiénico. Si fuera legal, lo harían en un hospital", agregó una compañera.