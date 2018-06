Giselle Rímolo ocultó cerca de U$S 2 millones en una offshore

La mediática expareja de Silvio Soldán, Giselle Rímolo, ocultó dentro de un entramado offshore cerca de U$S 2 millones que tenía en una cuenta en Suiza. La operatoria se desplegó mientras era investigada por la Justicia que, finalmente, la condenó a nueve años de prisión por su actividad ilegal en una clínica estética.

Mónica Cristina María "Giselle" Rímolo constituyó en 2007 The Best Woman Foundation, una fundación de interés privado de Panamá, y manejó sus activos desde las sombras como su "protectora", según los documentos de Panama Papers provistos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y el diario Süddeutsche Zeitung.

Esa fundación privada se creó con un patrimonio inicial de US$ 10.000 más "todos aquellos fondos y/o valores que se transfirieran", lo que pronto se tornó una realidad. ¿Cuánto dinero recibió la entidad? "Aproximadamente 2 millones de dólares", estimó el estudio jurídico panameño Mossack Fonseca, aunque en sus planillas internas se registraron movimientos por US$1,6 millones.

Consultados para esta nota, sin embargo, los abogados de Rímolo negaron cualquier vínculo suyo con The Best Woman Foundation. "Ella desconoce la existencia de la Fundación. No tiene bienes ni cuentas en el país ni en el exterior", indicaron los letrados de Rímolo, quien fue condenada a nueve años de prisión y se encuentra en el penal de Ezeiza desde el año pasado.

En los documentos que integran los Panama Papers , Rímolo firmó decenas de documentos y tanto ella como gente de su confianza aparecieron con roles destacados dentro de The Best Woman Foundation.

Ella figuró como la beneficiaria principal de la fundación, mientras que como beneficiarios sustitutos fueron nombrados su madre, Julia Cristina Panno, a su hermano, Fabián Jorge Alberto Rímolo, y a su actual marido, Juan Daniel Gaineddu.

El estatuto de la fundación prevé, incluso, que en caso de fallecimiento de la beneficiaria principal, los bienes que se encuentren bajo su órbita pasen a los sustitutos. Entre ellos, Gaineddu quien antes de casarse con Rímolo fue su abogado y representó también a Soldán, además de pasar por la función pública como asesor jurídico de la Dirección Provincial de Relaciones Interjurisdiccionales del Ministerio de Seguridad bonaerense. Integró la gestión de la gobernadora María Eugenia Vidal hasta noviembre de 2017.