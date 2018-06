Echaron a Amalia Granata de canal 9, tras un desafortunado tuit

En el contexto de la muerte de la joven Eugenia Laprida, hija de la "trilliza de oro" María Eugenia Fernández Rousse y Horacio Laprida - quien falleció el lunes, tras dos años de lucha contra un cáncer de mama -, la periodista Amalia Granta utilizó su cuenta de Twitter como vehículo para nuevamente repudiar a quienes apoyan la ley de despenalización del aborto, a través de una búsqueda de concientización sobre el cáncer de mama, según informa La Nación.

"El cáncer de mama es la primera causa de muerte de mujeres en Argentina", detalló la panelista de Todas las tardes, relacionando dicha estadística con el proyecto de despenalización del aborto, que ya cuenta con media sanción tras haber pasado por la Cámara de Diputados. "No las veo con el pañuelo verde pidiéndole al Estado prevención y tomógrafos para las más vulnerables", prosiguió la rosarina, una de las voceras mas vehementes de la campaña Cuidemos las dos vidas.

El Cancer de mama es la 1 er causa de muerte de mujeres en Argentina, no las veo con el pañuelo verde pidiéndole al Estado prevención y tomografos para las mas vulnerables #coherencia #CuidemosLasDosVidas 💙💙 — Amalia Granata (@AmelieGranata) 25 de junio de 2018

El tuit provocó un repudio inmediato y a Grantase al criticó por cómo tomó un triste fallecimiento como arma para desacreditar otra lucha. Como consecuencia de la polémica, esta tarde se desvinculó formalmente a la periodista de la pantalla de El Nueve.

"Cuando alguien se queda sin trabajo es malo, pero esto tiene que ver con la responsabilidad de las herramientas de comunicación. Amalia hizo un comentario desafortunado en un momento desafortunado, sobre todo para la familia Laprida. Nosotros interpretamos ese tuit de la misma manera que muchos medios de comunicación importantes, y por eso nos pareció prudente correr a Amalia momentáneamente, espero que no sea para siempre, porque todos tenemos derecho a equivocarnos", comunicó Diego Toni, gerente de contenidos del canal, en diálogo con el programa radial Por si las moscas, de La Once Diez.

Asimismo, Toni agregó que en el canal no comparten "ni la forma ni el momento" elegidos por Granata para sentar su posición. "Lo entendemos como un error de Amalia, entiendo que hace muy poco que es periodista y hay cosas que te las da la experiencia, nosotros seguimos manteniendo libertad en la pantalla para expresarse, y a esto lo tomo como un desafortunado ejemplo por falta de experiencia", concluyó.

Por su parte, Granata no tardó en reaccionar y tildó su despido de "opereta" para silenciar su opinión. "Pensar que si hubiera nacido en otra época me habrían quemado en la hoguera. ¡No me van a callar! ¡No le tengo miedo a las opertas! No me asustan, al contrario, me dan más fuerzas", tuiteó la periodista. "Toda lucha tiene sus consecuencias... La mía le costó el pan a mis hijos. No voy a bajar los brazos. #CuidemosLasDosVidas", escribió en sus redes.

