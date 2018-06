Oscar Longui Meri mantiene intacta la gran llama del amor

El cantante oranense Oscar Longui Meri prosigue predicando con la música del ayer y mantiene vigencia luego de 50 años de carrera artística. Además, de manera paralela incursiona en el mundo de la locución. Hace algún tiempo decidió radicarse en la capital salteña y mantiene viva la llama del amor.

El mencionado ofrecerá la noche del recuerdo el viernes próximo, desde las 22, en Café Mitre, donde presentará su extenso repertorio de música romántica. La cita, a cumplirse en Mitre 368, contará con algunas sorpresas.

“Será una noche propicia para compartir con los amigos, tengo previsto cantar las canciones de mis trabajos discográficos, y seguramente también se escucharán grandes clásicos del ayer. La idea es llevar este espectáculo a un teatro, ya estamos trabajando para conseguir el propósito, ojalá se puede cristalizar en los próximos meses”, aseguró Meri.

El propio Meri se encargó de comentar que por suerte el trabajo no falta: “El sábado también afrontaré otro compromiso. La verdad es que la música del ayer jamás dejará de sonar, y eso me permite mantenerme en este rubro. Me parece imposible que ya pasaron 50 años sobre los escenarios, inmensas alegrías quedarán por siempre. El camino no es fácil, pero en el balance predominan los buenos momentos”, agregó Longui.

No se trata de sumar años a la vida sino de dar vida a los años... así lo entendió este cantante que hace unos meses editó su nuevo material discográfico.

Un CD con 15 canciones, entre ellos 2 temas de su inspiración. Una lista de temas de grandes cantantes famosos, por lo cual el disco se tituló “Tributos”.

Oscar Ángel Longui Meri nació el 11 de enero de 1947, es padre de tres hijos, sostiene que esta profesión es su vida. “Mi pasión siempre fue el canto y estaré siempre agradecido a mi familia por el gran apoyo que me brinda”, expresó.

Paralelamente a su actividad artística, continúa con su primera vocación: locutor. Armó su primer conjunto musical en 1967, Longuimeri y sus Seven Boys, que luego pasaron a llamarse Karlos, el Trovador de la Juventud. Posteriormente, siguieron los otros conjuntos bajo su dirección: Los Apolos, Los Tuercas, Los Nucifor, terminando con Los Primos a fines del 78.

En la década del 70 fue convocado al Festival Nacional de la Canción, representando a Salta, donde obtuvo un segundo premio.

También cantó en el programa televisivo que conducía Roberto Galán, “Si lo sabe cante”.

En 2007 lo convocaron para ser el cantante de la banda municipal de Orán.

“Amigos y familiares me aconsejan con respecto a mi carrera. Hace dos años estoy tramitando una jubilación provincial como músico cantante, que pienso que la tengo merecida por mi larga trayectoria en el ámbito del espectáculo”, aseveró finalmente el reconocido cantante oranense.

Los años se llevan en el alma y el corazón..., así lo vive Longui Meri, un oranense que con sus 68 “pirulos” desparrama talento con su canto.