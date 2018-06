Teresita Frías: “La violencia que ejerció Milei mañana puede ser contra otra persona”

Teresita Frías, la periodista salteña que fue blanco del maltrato del mediático economista Javier Milei señaló que le gustaría que el especialista le pida “disculpas”, pero aclaró que “viendo como es y su actitud no me desvela que lo haga”.

“A mi me gustaría que me pida disculpas, pero viendo como es y su actitud no me desvela la disculpa. Pero hay una cuestión y es que la violencia que ejerció hoy fue contra mi, mañana puede ser otro colega o cualquier otra persona”, dijo la periodista en diálogo con El Tribuno.

En ese sentido, señaló que “hay que parar con la idiosincrasia de la violencia. Yo desde mi trabajo como periodista y desde mi condición de mujer viví la situación como violenta. Aparte en nuestra provincia donde hay muchos casos de violencia de género es como que con estas actitudes se fomenta”.

Tras conocer el video donde el economista trata de “burra” y “soberbia”, Frías señaló que “fui a trabajar. Soy periodista popular, que va a la calle, no fui a ‘forrearlo’ ni mucho menos a hacer disturbios”. Y agrega: “No soy periodista especializada en economía, hago género y pueblos originarios, estoy con los problemas del sector popular". En ese sentido, aclara, que en el folleto que invitaba a la charla no decía que había que ser especialista. "Parece que está acostumbrado a hablar a una clase socio cultural asalariada, por ahí hubiera sido lindo que se baje de los tecnicismo”, afirma.

“Fue algo muy hostil. No lo conozco personalmente, no se cómo será con el resto de la gente, pero conmigo fue violento. En un momento no sabía ya que contestarle, pero lo trate con mucho respeto. Soy muy respetuosa con el trabajo de otros. No quise entrar en su juego, pero fue muy violento”, agrega.

Por otra parte señaló: “No creo tener que pedirle disculpas porque según él lo violenté con el desconocimiento, que diga que yo lo violenté me parece terrible”. “La pase fatal. Pero no quiero que no entremos en esto de la revictimización. Se que estoy expuesta. Aparte me juzgan mucho por llevar el pañuelo verde”, dijo.

Cuando nadie hace nada

Teresita Frías señaló que en el momento en el que Milei le gritaba había dos políticos que no hicieron nada para detener lo que estaba ocurriendo: “Había dos integrantes: Alfredo Olmedo y Fernando Romeri y no hicieron nada. Sobre todo el diputado nacional quien fue la persona que trajo al economista a Metán y era el anfitrión. En él estaba el poder de detener lo que estaba ocurriendo, me angustió mucho por el nivel de agravio. Me parece que el diputado tiene un doble discurso porque en el video se lo escucha gritar ‘quien la manda a preguntar’, pero luego en privado me fue a pedir disculpas. Dijo que Milei no lo representaba, yo le acepté las disculpas”.

Cuando la violencia fue intolerable

En los últimos momentos de la conferencia de Milei, un periodista hace la última pregunta y es cuando le pide al economista que le pida disculpas a Frías. “Celebro la actitud de mi colega Rodrigo García y de Manuel Vera y el señor Caliba quienes me apoyaron. Son las personas que pude identificar. En estos hombres hay esperanza de que se puede cambiar”.