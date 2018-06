Becarios e investigadores del Conicet tomaron la sede central del organismo: piden aumento salarial

El edificio del Conicet en Buenos Aires se encuentra tomado en forma pacífica por más de 1.000 becarios e investigadores a la espera de una respuesta del directorio hacia los delegados, quienes reclaman la aplicación del aumento salarial acordado por UPCN, en el marco del ajuste en ciencia y tecnología que lleva adelante el Gobierno nacional.

Además del congelamiento salarial, denuncian la precarización laboral eterna la de los becarios. El principal motivo de malestar de los profesionales es que ellos prestan servicio ocho horas, de lunes a viernes, y sin embargo no son considerados como trabajadores en relación de dependencia del Conicet, por lo cual los años de actividad no se encuentran acompañados de los aportes correspondientes. Además no cobran aguinaldo.

Desde el año pasado los jóvenes profesionales tienen congelados sus salarios (estipendio). Y aquí se presenta un problema ya los investigadores recibieron un 4,8%, por medio de una cláusula gatillo que se activó y este beneficio no alcanzó a los becarios, que temen que el aumento del 15% que recibió el sector tampoco les llegue.

"Está en jaque todo el sistema científico. Cada vez hay menos fuentes de financiamiento para investigación", señaló el biólogo e investigador salteño del Conicet,Juan Ignacio Areta.

Becarios e investigadores salteños también se movilizaron hoy

En el marco de la protesta, varios centros tecnológicos del país fueron tomados por sus trabajadores. Reclaman que se expida oficial mente el compromiso de pago del aumento paritario y la cláusula gatillo a becarios no pagas de mayo.

Becarios e investigadores del Conicet realizan un acto frente al Museo de Antropología de Córdoba capital. Reclaman por recortes y atrasos en becas. Foto gentileza Cba24

Reclamo en Tucumán