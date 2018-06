VIDEO. El fuerte testimonio de Diego Maradona después de que lo dieron por muerto

Por primera vez, Diego Armando Maradona habló acerca de los rumores que anunciaron su muerte tras el encuentro entre Argentina y Nigeria. “Me dio mucha sorpresa oír cuando dijeron que resucité”, dijo en un tono de sorpresa y bronca.

En su programa diario “De la Mano del Diez”, por Telesur, el ex DT de la Selección Argentina contó cuál es su estado de salud y cargó fuerte contra los “mediocres” que divulgaron tremenda noticia.

“Estoy perfecto, nunca estuve mejor. Se armó un remolino del periodismo, de teléfonos, que Diego estaba muerto. ¿Te parece que estoy muerto? Cuando uno es ganador y el envidioso no puede llegar a ganador, ahí es donde se ve la mala leche. Porque si nosotros estamos haciendo un programa que nos va bien, que le decimos la pura y exclusiva verdad de todo lo que pasa en el Mundial y que ellos no pueden llegar, no tenemos la culpa”.

“La carrera cada uno sabe muy bien como la hizo. Me da un poco de bronca porque mi hermana me hacía silbar por el teléfono para ver si yo estaba bien. ¿Qué más querés que haga?. Mi hermano desde Italia, mi sobrina desde Estados Unidos. Por supuesto que la noticia mala va mucho más rápido que la noticia buena y eso llegó al mundo enseguida. Le digo a la gente que estoy muy bien, que me hago análisis periódicos”.

“Me mataron muchas veces. Un día mataron a mi papá, las revistas, la televisión. Le pedí permiso al Bambino (Veira) porque yo no puedo jugar porque dicen que acaba de morir mi papá. Me voy para casa con toda la rabia del mundo, toco timbre varias veces. ¿Y papá?, pregunto. Está en el fondo... Lo veo de espaldas barriendo y voy y lo abrazo. Que te pasa viejo, sabes que no me gusta que me abracen así, dice. Te acaban de matar en todos lados, le dije. ¿A mí me van a matar?, je. No tienen huevos para matarme. Con mamá también ocurrió”.

“Nada de eso pasó. Estábamos todos juntos con los muchachos de Telesur, y los míos. No podíamos creer cómo desde las redes se empezaba a viralizar una mentira tan grande como esa, que no tiene sentido. Envidiame, pero no digas mentiras. Tratá de laburar y hacer un programa mejor que el nuestro y así te quedás feliz, sino vas a ser mala leche toda la vida”.

“Al mundo le digo, estoy muy vivo y muy bien cuidado, vivito y coleando. A los mediocres no los puedo hacer bueno yo”.

Las 10 frases del 10 sobre la Selección Argentina

1-"Disfruté mucho. Uno de los más grandes méritos fue no dejar que Nigeria saliera con pelotazos largos, Argentina lo apretó"

2-"Ganó el partido con el golazo de Leo, a quien tanto estamos pidiendo. Ese gol me hizo acordar a uno que le hice al Milán (video), fue muy parecido"

3-"Argentina cambió su manera de jugar, lo hizo 4-4-2 y esto es lo que tiene que hacer. No inventemos el agua caliente, que ya está inventada. Si cierro los ojos y nos acostumbramos a esto, podemos llegar lejos porque jugadores tenemos".

4-"Ojo, que tampoco manden los jugadores. Hay un líder que es el técnico, está el otro gran líder que es Lionel (Messi) y si le quieren preguntar a Masche, él les va a decir qué hacer porque tiene un montón de partidos en la Selección y es muy líder como Lionel. Desde ahí, que armen el mejor equipo".

5-"¿Por qué Armani no atajó de entrada contra Islandia? Tuvimos que perder para ponerlo, eso me parece una locura".

6-"Messi conmigo había hecho un Mundial excepcional. Estuvo imparable, hizo figuras a todos los arqueros que enfrentó. Pegó pelotas en los palos, Palermo anota pero él hace una jugada tremenda. Y así le sacaron goles impresionantes".

7-"Banega se complementó bien con Enzo Pérez, con Mascherano, a Leo (Messi) le dio más respiro".

8-"Argentina ganó bien, pero se clasificó mal. Islandia era ganable y con Croacia merecíamos tener una prueba de fuego, como la que vamos a tener ahora con Francia, y no la supimos concretar. Por suerte frotó la lámpara del nene (Messi) y nos dio los tres puntos".

9-"A Alemania ni metiéndole oxígeno por todos lados lo van a resucitar. Tiene un semillero muy grande, se ve que los comió la importancia de ganar tantos partidos seguidos. Vimos a una Alemania desesperada.

10-"México no podría quedar de ninguna manera afuera. Fue la mejor alegría de la primera ronda del Mundial. Tendrá que hablar mucho el DT sobre la concentración y la planificación, para volver a retomar el camino que tenía en la cabeza antes de jugar con Alemania. Hoy no jugó un partido malo".