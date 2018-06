VIDEO. Es hija de un albañil, recibió su título universitario y se lo llevó a su papá a la obra

El video dura poco más de un minuto y tiene dos protagonistas. La que camina con tacos por la arena de la obra en construcción es Yudit. La joven acaba de convertirse en licenciada y lleva en sus manos la tesis de investigación con la que lo logró. El que se baja del techo sorprendido es su papá, un albañil paraguayo de 65 años. Están en su pueblo, en Paraguay, pero lo que pasa entre ellos en ese minuto ya atravesó todas las fronteras.

Yudit le entrega su tesis a su papá y comienza a decirle algo que no había ensayado: "Soy toda una licenciada padre, te entrego mi trabajo de investigación y te doy la gracias…", pero la emoción la interrumpe. Luego sigue: "Te doy las gracias porque este es mi logro y el de ustedes también". Blas Romero, el hombre que recibe el tesoro, sólo terminó la primaria pero fue quien impulsó a sus cuatro hijas a ser universitarias.



"Mi papá trabaja en la construcción desde los 15 años. Mi mamá hace algunos trabajitos de costura. Ella sólo hizo hasta tercer grado, en aquel momento no pudo terminar la primaria", cuenta Yudit Romero (32) a Infobae. Sin embargo, "ya desde chicas mi papá nos decía 'ustedes tienen que ir a la universidad, vayan pensando qué carrera van a seguir'".

Los Romero viven en un pueblo llamado Mayor Martínez, a 400 kilómetros de Asunción. Sus hijas tienen 33, 32, 30 y 29 años, lo que significa que cuando llegó el momento de ir a la universidad, llegó multiplicado por cuatro. Blas trabajó más que nunca, las chicas también. Yudit se recibió de profesora de matemáticas y luego comenzó a cursar Ciencias de la Educación en la Universidad de Pilar, en el límite con Corrientes.

Mucho esfuerzo

"Cursé los cuatro años pero en 2013, cuando llegó el momento de encarar la tesis, me quedé sin dinero. La dejé y me puse a trabajar, pero él siempre me decía: 'Tenés que terminar', 'no te quedes en el camino'. Yo sé por qué me lo decía: hace 50 años que está en las obras cuando hay un sol terrible o cuando hace un frío bárbaro. El quería que yo no tuviera una vida tan sacrificada". El incentivo no sólo fue para sus hijas sino también para su mujer, que logró terminar el secundario hace poco, cuando estaba por cumplir 50 años.

Yudit decidió viajar a Santa Teresita, Argentina, a atender un restaurante para solventar su investigación. "Necesitaba libros, viajar al interior para hacer el relevamiento de datos, poder pagar Internet", dice. El 20 de junio, tras un año de investigación exhaustiva, defendió su tesis -"investigué los factores que influyen en la elección de la carrera universitaria en los estudiantes del pueblo"-, y se recibió de Licenciada en Educación.



"Mi papá no pudo venir a la universidad porque tenía que techar la obra. Así que cuando salí pensé: 'Tengo que ir a agradecerle'". Mireya, la menor de sus hermanas, grabó el video con la intención de guardarlo como un recuerdo familiar. "Le dije en guaraní que bajara del techo. Le quería agradecer, nada más. Sentía que le debía eso. A veces no podía ayudar con dinero pero siempre estaba alentando".

El video se volvió viral

Mireya compartió el video en el grupo familiar de whatsapp y otra de sus hermanas lo subió a Facebook. Pero un periodista local les pidió permiso para difundirlo y el video se volvió viral: ya tiene 7.300.000 reproducciones y fue compartido 108.000 veces. Yudit almorzó, se acostó a dormir la siesta y cuando miró el teléfono, había cientos de mensajes: de México, de Perú, de Chile, de Colombia, de España, de Italia, de Argentina y de todo Paraguay.

"Me llegaron muchos mensaje de jóvenes que no pudieron terminar sus estudios por cuestiones económicas. Lo que les digo es que hay que animarse, uno puede estudiar y trabajar. No es fácil pero si uno se predispone y lucha, puede", le dijo al periodista Carlos Visconte, de Radio Mega de Andalgalá, Catamarca. El resto de los mensajes coinciden en un punto: todos les dicen que son un ejemplo de familia.

"El no dijo mucho en el momento, no se lo esperaba. Sólo me decía 'felicidades, hija'. Después quedó con la voz quebrada. Estaba tan feliz… ", cierra Yudit. Está apurada y entusiasmada: un periodista local la espera para hacerle una nota que va a ver todo el pueblo. Antes de cortar quiere decir algo más. Dice que su papá vino muchas veces a trabajar a la Argentina y que sería lindo que, a partir de su historia, cada vez que alguien vea a un albañil paraguayo en una obra piense: "Detrás de su esfuerzo puede esconderse una historia como la de mi familia".