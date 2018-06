“Mi padre no lo vio tan mal a Diego, por eso se estaba clavando una empanada”

En uno de los tantos videos que se difundieron de Diego Maradona en el partido de la Argentina contra Nigeria en el Mundial de Rusia, se lo ve descompensado y ayudado por varias personas para subir las escaleras del estadio.

Justo en ese momento, mientras intentaban sentar al Diez en una silla del coqueto palco para asistirlo, sorprende como alguien de su entorno más íntimo -inclusive luce una camiseta de la Selección con el número 10 en la espalda y el apellido Maradona estampado- se preocupa más por agarrar una empanada de la mesa que por la salud de Diego, y esa imagen que se volvió viral.

Muchos se preguntaban quién era el insensible que se mostraba casi ajeno a lo que ocurría con Maradona. “Lo que también me dio taquicardia es ver como uno de sus amigos cuando lo entraron medio descompuesto se quedó mirando y se clavó una empanada. No fue muy copado el Sr. Los periodistas los peores pero algunos de su entorno son mala gente y no lo cuidan”, cuestionó un usuario en Twitter sobre esta situación.

Rápida de reflejos, Gianinna Maradona le respondió: “Es el padrastro de Rocío”, haciendo referencia a Digno Valiente, pareja de Mónica Islas, la mamá de Rocío Oliva, quien llamativamente se quedó en Buenos Aires y no acompañó -por lo menos hasta ahora- a Diego en Rusia.

Este comentario molestó a la familia de Oliva. José, uno de los hijos de Valiente, salió al aire en el programa de Intrusos para explicar la actitud de su padre y la relación que tiene con Diego. “Me desató un poco de molestia porque esta persona (en referencia a Gianinna) no conoce a mi padre para decir algo así, como insinuar que el entorno no cuida a Diego. Es una acusación grave”, lanzó José.

Luego, explicó lo que su padre le comentó sobre lo sucedido. “A Diego le bajó la presión, también estaban tomando algo de alcohol. Mi viejo me dijo: Vi que lo estaban atendiendo y no estaba tan mal, entonces me clavé una empanada. Así de simple”, contó el hermano de Rocio Oliva.

“Diego estaba bien, un poco eufórico, alegre... muchas emociones por lo que pasó Argentina”, siguió José, que aclaró que no tiene “nada contra Gianinna o su hermana. Pero yo tengo que aclarar que a mi padre le importa mucho el Diego. Ellos tiene como una relación paternal”, aseguró.

Gianinna escuchó la versión del padrastro de Oliva que brindó José en Intrusos y decidió hacer un comentario lleno de ironía en Twitter. “Re lógico lo que estás explicando José. Sorry! Mala mía. Mil disculpas a tu padre!”, publicó. Y cerró: “Ojalá le haya caído bárbaro la empanada!”.