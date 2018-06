El Consejo Superior de la UNSa, a favor de despenalizar el aborto

El Consejo Superior de la UNSa (Universidad Nacional de Salta) aprobó ayer por amplia mayoría una declaración a favor del proyecto de despenalización del aborto que tiene media sanción en el Congreso de la Nación.

El pronunciamiento se plasmará en una resolución oficial del máximo órgano directivo de la universidad estatal de Salta, que se enviará al las cámaras legislativas de la Nación y la Provincia. El debate sobre el tema se dio en la reunión de ayer a la tarde del Consejo Superior -integrado por decanos, docentes, alumnos y administrativos- por propuesta de la Facultad de Humanidades.

Sobre un total de 15 consejeros, dos votaron en contra, uno se abstuvo y los demás se expresaron a favor de legalizar la interrupción del embarazo.

"La posición que planteamos es que el aborto es una realidad. Y es un problema la penalización a las mujeres que se someten a esta práctica. Son tratadas como si estuvieran cometiendo un crimen. Pagan con su vida o quedan gravemente mutiladas por las malas condiciones del aborto clandestino", señaló a El Tribuno Rubén Correa, secretario general de la UNSa.

La Facultad de Humanidades había hecho oficial su posición a favor de la despenalización en una resolución y había solicitado al Consejo Superior de la UNSa que también manifestara formalmente su apoyo al proyecto que aprobó la Cámara de Diputados de la Nación el 14 de junio y ahora debe debatir el Senado.

"Lo que resolvió el Consejo Superior es muy interesante. El proyecto se debe inscribir en las políticas de salud pública y debemos hacernos cargo de lo que sucede. De esta manera, también el Estado asume el compromiso de tratar esta problemática y generar mejores condiciones de atención para las mujeres. Lo que no se puede consentir ni sostener es que la mujer esté penalizada frente a la posibilidad de la interrupción del embarazo", dijo Correa, tras la reunión de los consejeros de la universidad.

En la votación se abstuvo un representante de los auxiliares de la Facultad de Salud, que expuso su postura a favor del aborto legal pero dijo que la mayoría de los que integran su claustro está en contra.

"Me expido por la libertad de las mujeres de decidir sobre su cuerpo y optar por la gestación o no, teniendo en cuenta también que en muchos casos estamos hablando de relaciones no consentidas", agregó Correa, quien está a cargo del Consejo Superior.

Debate público

Alejandro Ruidrejo, decano de la Facultad de Humanidades, destacó la importancia de la resolución que aprobó ayer el Consejo Superior de la UNSa.

"Para nosotros, esto marca la madurez a la que se ha llegado en nuestras instituciones y es también pensar en las formas de luchar contra una práctica que, en su carácter clandestino, pone en riesgo la salud de muchas mujeres de nuestro país", expresó el decano.

Ruidrejo sostuvo además que, en la facultad a la que representa, los docentes tienen una participación activa en debates sobre este tipo de cuestiones.

El decano de Humanidades se sumó en los últimos días a un video en el que se expresan a favor de la despenalización referentes como el cantante de Los Nocheros, Kike Teruel, la ingeniera agrónoma Nadia Alcocer, la artista plástica Sol Dabhar, la fotógrafa Carolina Grillo y la periodista Cecilia D'Altamura.

Ruidrejo valoró el hecho de que la comunidad universitaria se involucre en temas de la agenda social o política y tome una postura.

"Esto demuestra que las universidades toman, en el debate público, un protagonismo necesario porque hace que lo académico se desarrolle enmarcado en los temas que nuestra sociedad instala y en problemáticas de tanta relevancia como esta", agregó el decano de la Facultad de Humanidades.