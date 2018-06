Buscan a familiares de una mujer que vive en la calle

Una mujer que vive en la indigencia tiene preocupados a los vecinos de Gemes. Dice ser de Córdoba y padece una enfermedad psiquiátrica que la mantiene alejada de quienes intentan ayudarla. Con los datos que ella pudo aportar y otros que fueron obtenidos de su Face, buscan poder contactar a algún familiar suyo. Hace unos tres meses, aproximadamente, comenzó a ser vista deambulando por las calles. La familia Muñoz, tras haberse cruzado con ella en varias oportunidades, le ofreció comida y se hizo cargo de su cuidado, pero debido a sus extraños comportamientos no es posible ayudarla demasiado. "No somos los únicos que hacemos algo por ella, durante la noche mi mamá la lleva hasta nuestra finca para que duerma, no siempre quiere ir, es como una niña caprichosa, le tiene temor al encierro por lo que no ingresa al baño para bañarse, tampoco acepta ropa usada, solo se pone ropa nueva", contaron.

"Lo más extraño de su comportamiento es que habla sola cuando nadie la ve, en esa supuesta conversación hace referencia a que está en peligro de muerte, que la persiguen, incluso expresa nombres reales", manifestó Irene Muñoz. La mujer dijo llamarse Carolina Chali Marcuzzi y ser farmacéutica. Debido a la preocupación que genera su salud, hubo algunas investigaciones.

"Ella tiene su Face y todo lo que cuenta es real, es farmacéutica y no paga desde hace dos años su matrícula por lo que está en riesgo de perderla, la dirección de su casa en Córdoba es real y allí hay una farmacia, pudimos conectarnos con algunos de sus amigos y nos contaron que desde hace dos años que no saben nada de ella, que vivía con sus padres que eran dos personas muy mayores, justamente hace dos años falleció su mamá.

Lo que intentamos es encontrar a familiares que puedan venir a buscarla". Carolina fue vista por un psiquiatra del hospital Castellanos. Por cualquier información llamar al teléfono 3874679730.