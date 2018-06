VIDEO: El Indio Solari presentó dos canciones de su nuevo disco 

El Indio Solari presentó dos temas de su nuevo disco, El ruiseñor, el amor y la muerte, en el programa de radio “Big Bang”, que conduce su biógrafo, Marcelo Figueras, en FM La Patriada. El propio Figueras había anunciado en Twitter unos minutos antes que había que escuchar su programa porque se venía una sorpresa: “Yo que ustedes escucharía Big Bang esta noche (por anoche). A las 22. Por FM La Patriada”, fue el texto que escribió el periodista acompañado de la foto de la portada del disco, que se espera que salga en las próximas semanas.

Las canciones que el ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota presentó fueron “El Martillo de las brujas” y “Stranger Danger”. Ambas estarán incluidas en El ruiseñor, el amor y la muerte -el quinto álbum solista del cantante-, tras la publicación de El Tesoro de los Inocentes [Bingo Fuel] (2004), Porco rex (2007), El perfume de la tempestad (2010) y Pajaritos, bravos muchachitos (2013), según informa Infobae.

El nuevo trabajo de Solari, del que no se conoce la fecha de lanzamiento, tendrá 15 canciones, que serán las siguientes: “Pinturas de guerra” // “La oscuridad‘ // “El callejón de los milagros” // “El ruiseñor, el amor y la muerte” // “Stranger Danger” // “El martillo de las brujas”// “El tío Alberto en el Día de la Bicicleta” // “Canción para un terrorista bonito” // “La pequeña mamba” // “La moda no es vanguardia” // “A bailar que no hay infierno” // “La ciudad de los encandilados” // “Ostende Hotel” // “Panasonic y el mundo a sus pies” // “El que la seca la llena”.