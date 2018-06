Sampaoli: “Argentina va a jugar con el cuchillo entre los dientes”

El entrenador Jorge Sampaoli aseguró este viernes que la Selección argentina ‘tiene una gran fortaleza anímica‘ para jugar mañana el partido ante Francia por los octavos de final del Mundial de Rusia, pero no confirmó el equipo.

‘Argentina tiene una gran fortaleza anímica que le va a permitir encarar el partido ante Francia con mucha decisión.

Estamos muy confiados en la capacidad y en la preparación que tuvimos‘, reveló.

En una conferencia de prensa que brindó junto al mediocampista Ever Banega el técnico dijo que todavía no le comunicó el equipo a los jugadores y habló al ser consultado por la posibilidad de que juegue Cristian Pavón.

‘Hay muchos jugadores capaces de absorber este momento, Cristian es uno de ellos y eso lo hace que tenga posibilidades de estar mañana al igual que otros‘, expresó.

El DT dijo también que Argentina ‘va a jugar con el cuchillo entre los dientes‘ el encuentro ante Francia y destacó la ‘capacidad‘ que tienen los jugadores del equipo nacional.

‘Argentina va a jugar con el cuchillo entre los dientes‘, reveló el técnico, tras lo cual indicó: ‘Me gustaría que Argentina logre establecer diferencias desde el juego que es donde estos jugadores tienen mucha capacidad‘.

En tanto, señaló: ‘Estoy muy confiado en la capacidad que tienen mis jugadores para manejar los tiempos del partido. Si nosotros tenemos el control de los tiempos y de los espacios, vamos a hacer muy complicado el desplazamiento de Francia‘.

‘Messi ve cosas que sólo un genio puede verlas. Es un farol, un indicativo para todos. Tenemos que estar a su altura en todo momento‘, aseveró el técnico argentino.

Además indicó: ‘Creo que más allá que Francia tenga un plan para neutralizar a Messi, nosotros tenemos un plan para potenciarlo. Argentina tiene al mejor jugador del mundo, pero también jugadores que pueden complicar a Francia en otros matices‘.