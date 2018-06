Fabio recibió a Macri con cerveza y le dio cuaresmillo

De la tranquilidad que siente en "El viejo almacén" a un incontrolable temblor de piernas. Fabio Ernesto Ortíz (48) no podía creer que a su comercio ingresó el presidente de la Nación, Mauricio Macri. En los primeros segundos, los nervios lo dejaron casi mudo.

El local está ubicado a una cuadra de la plaza principal cacheña. La noche del jueves, Macri entró y se sentó en una silla ubicada al lado de la puerta. Sobre la mesa de mármol blanco puso sus manos y empezó a conversar con Fabio, quien estaba deslumbrado por la visita.

Después de ese encuentro, El Tribuno visitó al comerciante para saber sobre los temas que conversó durante casi una hora con el jefe de Estado.

El sol pega en la fachada de "El viejo almacén", mientras en la sombra el frío hace tiritar. Un mensaje de bienvenida en francés, con degustación de vinos de altura incluida, se lee sobre una de las pizarras en las que Fabio promociona elaboraciones regionales, hierbas y cervezas.

Cerca de las 20 del jueves, tras recorrer las principales calles de Cachi, Macri se detuvo en un local pequeño con estanterías llenas de botellas, bolsas con condimentos, frascos y canastos. Cuenta Fabio que esa tarde le habían comentado la posibilidad de una visita de Macri, un rumor que le despertó alegría.

"Aquí las noticias vuelan rápido, las malas y las buenas", agregó entre risas. Graciela, su esposa, también quedó atónita ante esos comentarios. "Me quedé esperando y luego vinieron unas chicas para decirme que en realidad venía el ministro de Turismo, Gustavo Santos. Pasaban las horas, ya era de noche y nadie llegaba. Mi mujer, me dice que estaba cansada, que mejor se iba a dormir", relató Fabio.

Pero en ese instante, escuchó la voz de Mauricio. "Calmate, me dijo", recordó Fabio y admitió que no reaccionaba.

"Me pareció una persona sencilla", dijo el comerciante. A su pequeño local también ingresaron los ministros de Producción, Francisco Cabrera; de Seguridad, Patricia Bullrich; y de Desarrollo Social, Carolina Stanley.

Ante los rumores de las visitas oficiales, Fabio había preparado una picada. Se la ofreció a Macri, quien solo le consultó si no tenía ajo, ya que le cae mal. Mientras el presidente comía, Fabio aprovechó para contarle su historia y las necesidades del pueblo. Fabio está desde hace cinco años en Cachi. Nació en Salta y, junto a su familia, tenía una farmacia, pero por la irrupción de las grandes cadenas, cerró. Su padre era un enamorado de Cachi y a ese apego lo heredó. Por eso, en búsqueda de tranquilidad y de encontrar nuevas oportunidades se mudó al pueblo vallisto.

"Más allá de cualquier signo político, que un presidente venga a un pueblo es un orgullo", remarcó el salteño.

Mientras Macri estaba sentado, le ofreció una cerveza artesanal que elabora un amigo. "Se ve que le gustó porque tomó dos vasos", destacó Fabio.

Antes de retirarse, cuenta el comerciante, Macri se llevó dos vinos, una cerveza artesanal y un dulce de cuaresmillo. "La explicación que yo les doy a todos los turistas es que es un durazno chiquito que sale en Cuaresma. Me dijo que se lo llevaba para Juliana Awada", relató Fabio.

Ortíz tiene su local en Cachi desde hace 5 años. Foto Andrés Mansilla

“Le dije al Presidente que la cosa no está fácil”

Ortiz le planteó el peso de la ruta nacional 40 y el impacto de los fines de semana largo.

Los planteos por la ruta nacional 40 se escucharon fuerte en Cachi durante la visita del presidente de la Nación Mauricio Macri y su gabinete. Fabio Ortiz aprovechó la conversación con el líder de Cambiemos y los ministros para exponer el impacto positivo que tendría la pavimentación en el tramo que une San Carlos con Cachi.

“Cabrera me preguntó qué necesitaba la zona. Yo le respondí, la ruta 40”, remarcó el dueño de “El viejo almacén”. La pésima conexión a internet también fue señalada como una de las debilidades para la actividad económica

“No solo el turista necesita, sino los hoteles para las reservas. El posnet es necesario para la venta de los comercios. Estamos en el siglo XXI y no tenemos buen acceso a internet. Lo llamativo es que la fibra óptica está puesta desde hace años pero no está en funcionamiento”, agregó Ortiz.

Mientras Macri observaba los productos que están en el almacén, el comerciante habló sobre la situación económica. “Le dije que la cosa no está fácil. No estuve adulándolo, y él tampoco se dejó adular. Yo le di mi mirada sobre lo crítico que está el turismo. Enero y febrero fue malo comparado con años anteriores. Hay que fomentar esta actividad y eso depende de la Nación, la Provincia y el Municipio, por eso en esto no hay que ver banderas políticas. Ahora, quienes gobiernan deben pechar todos juntos para el mismo lado”, exclamó el comerciante.

El viernes, la gente que ingresaba al local, ubicado en una calle de adoquines, le preguntaba cómo había sido la visita con Macri. Mientras vendía productos, contaba algunos de los detalles.

El viejo almacén tiene escabeches, especias, dulces, vinos, pochoclo de quinoa, queso de cabra, frutos secos. “Siempre vamos incorporando cosas, no nos dormimos. Empezamos con especias y hierbas medicinales, todos yuyos que me traen señoras de los cerros”, agregó. Fue una salida tras cerrar las puertas de la farmacia que tenía en la capital salteña.

Fabio y su esposa Graciela conforman una familia ensamblada. Ellos no tienen hijos en común, él tiene cuatro chicos y ella, dos.

El comerciante fue uno de los socios fundadores de la Cámara de Turismo de Cachi. Hoy se desempeña como tesorero. La presidencia está a cargo de Alejandro Alonso.

“Hay poco turismo. Los fines de semana largo para nosotros son fundamentales, le dije a Macri. Vienen visitantes de Salta, Jujuy y Tucumán. La temporada alta, las vacaciones de enero y julio, son importante”, expuso Ortiz.

“Toda esta visita, más la prensa que llegó hasta aquí, seguro generará interés de los turistas. Pero yo no quiero que sea pan para hoy y hambre para mañana”, advirtió el comerciante. Macri, en la conferencia de prensa que dio el jueves, destacó las bondades naturales que tiene ese lugar enclavado en los Valles Calchaquíes.

Aunque no formó parte de la conversación con el Presidente, Ortiz expuso la incidencia de la tarifa en su actividad. Macri, por cierto, le explicó a la país desde Cachi el motivo del veto a la ley que congelaba las subas.

“Yo pagaba el año pasado 600 pesos de luz y este mes me llegó 1.900. El alquiler también me subió bastante. Si vos perdés rentabilidad, pero el turismo sigue llegando, se puede compensar; pero eso no sucede”, cuestionó Ortiz.