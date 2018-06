Lo allanaron por homónimo

La Justicia federal allanó la vivienda de un hombre que junto a su familia reside en Tartagal en el marco de una causa conocida como "la banda de los contadores" y que tiene como imputados a varios profesionales de ese rubro, a quienes se los acusa por delitos tributarios, evasión impositiva y simulación dolosa de pagos en perjuicio de la Administración Federal de Ingresos Públicos.

Pero la vivienda allanada no pertenece a ningún contador, si bien el propietario del inmueble tiene otra causa federal y el mismo nombre que el contador imputado en el delito tributario.

Esto generó una gran confusión, no solo en los medios de comunicación que dieron a conocer la información, sino también en la propia Policía Federal que tuvo a su cargo los allanamientos.

Los procedimientos se produjeron el pasado 28 de mayo en una vivienda ubicada en el barrio Los Payos de Tartagal, donde según había trascendido, se procedió a la detención de un Contador Público Nacional de apellido Villafañe. Pero al parecer el propietario -del mismo nombre y apellido que el profesional imputado- es otra persona.

"Mi nombre es Luis Alberto Villafañe y vivo en la calle intendente Villaflor al 200 en el barrio Los Payos de la ciudad de Tartagal. Pero no soy contador ni estoy imputado en ninguna causa por delitos tributarios. Yo tengo otra causa en la Justicia federal pero por estafa", explicó.

Según Villafañe la causa en la que él se encuentra imputado por el delito de estafa se tramita en Juzgado Federal N´18 de la Capital Federal a cargo del magistrado Pablo Raúl Ormachea y se inició luego de ser denunciado por una mujer por el daño patrimonial que la denunciante sufrió luego de comprarle una play station y otros aparatos de video, juegos que el imputado no entregó a la compradora.

En la causa de los contadores su homónimo del mismo nombre y muy similar número de DNI está imputado por delitos tributarios que tramita el juzgado Federal N´ 1 de la ciudad de Salta.

"No tengo nada que ver con esa causa, yo no soy Contador Público y como salió la foto de mi casa en todos los medios esto me produjo un daño tremendo", manifestó ayer el imputado por estafa a El Tribuno.