Sampaoli liberó al plantel hasta el martes

Tras introducir flexibilidad en la convivencia de la concentración del seleccionado argentino en Barcelona, el DT Jorge Sampaoli sorprendió hoy liberando a los jugadores durante un día y medio, una decisión que puede generar polémica, pero que va en línea con una filosofía que tiene muy en cuenta el equilibrio y rendimiento mental del equipo.

Cuando las rutinas y las costumbres cambian, surge el debate y se genera una cierta resistencia. Ocurre en todos los ámbitos, también en el fútbol. Sucedió en el FC Barcelona, en la era del exitoso Pep Guardiola. Algunos futbolistas, como el propio Xavi Hernández, emblema del equipo azulgrana, se sintieron contrariados cuando Pep suprimió las concentraciones previas a los partidos. Luego, reconocieron que había sido un acierto.

“Yo no soy un policía. Juzgo a mis jugadores por lo que hacen en el campo, no por su vida privada”, explicaba en aquel entonces el actual DT del Manchester City, quien suele darle libertad a sus jugadores hasta dos horas antes del partido para que no estén pensando permanentemente en su profesión. No siempre puede hacerlo cuando su equipo juega de visitante debido a que los tratados ponen en riesgo el éxito de su política. Salvando las distancias en lo que respeta a una competición como es un Mundial, el actual técnico de la selección argentina se inspira en el ‘método Guardiola‘, que se sustenta en la confianza en el jugador, y en su autodisciplina.

Para algunos, Sampaoli está revolucionando las concentraciones de la selección, aunque eso es así si se lo compara con modelos radicalmente opuestos como la rigurosidad implementada por Carlos Bilardo para el Mundial 86, quien hacía extensas concentraciones y hasta regulaba la práctica de sexo de los jugadores.