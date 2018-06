Ni Una Menos: mañana habrá movilizaciones en todo el país

Diversas organizaciones sociales, partidos políticos, sindicatos, agrupaciones estudiantiles, colectivo de amas de casas, trabajadoras, desempleadas, jubiladas, originarias, campesinas, docentes, etc. y también lesbianas, bisexesuales, trans y travestis de la provincia convocan a la ciudadanía de Salta a participar de la marcha #Ni Una Menos- Vivas y Libres nos queremos, que se realizará mañana, lunes 4 de junio, en la plaza 9 de Julio a partir de las 18.

Cabe aclarar que se cumplieron tres años del femicidio de la adolescente Chiara Páez, uno de los hechos que impulsó las primeras marchas del grupo Ni Una Menos el 3 junio de 2015, pero por ser hoy domingo, la convocatoria será mañana lunes.

En el comunicado las organizaciones expresan: "ante un contexto brutal de quita de derechos, de ajuste, despidos, represión, tarifazos, impuesto por el gobierno nacional que afecta a las más pobres, trabajadores, jubiladas, especialmente a niñas y mujeres; porque no queremos ni una muerta más por abortos clandestinos, en contra de la violencia machista convencidas que la deuda es con las mujeres, lesbianas, bisexuales, trans y travestis salimos a la calle una vez más para gritar las consignas que nos unen en un reclamo colectivo: por el aborto legal, seguro y gratuito; aplicación efectiva del protocolo nacional de aborto no punible, fuera el FMI, le decimos no Reforma Previsional y Laboral e inclusión para las personas trans" entre otras consignas.

La convocatoria es mañana 4 de junio a las 18, en plaza 9 de julio.

En Buenos Aires, hoy y mañana

El movimiento Ni Una Menos se movilizará hoy y mañana en diferentes puntos de la Argentina para reclamar contra la violencia de género y por la legalización del aborto.

Se reunirán en la Plaza de Mayo para brindar charlas informativas sobre los derechos de la mujer, a tres años del femicidio de la adolescente Chiara Páez, uno de los hechos que impulsó las primeras marchas del grupo.

El movimiento se reunirá para llevar adelante un "conversatorio para discutir y diseñar juntas reparación y justicia feminista con compañeras latinoamericanas e internacionalistas".

El lunes, en tanto, los militantes de este colectivo se manifestarán frente al Congreso Nacional para expresarse a favor de la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo.

"Este lunes vení a marchar con Ni una menos, contra la violencia machista y la violencia sexual, contra el endeudamiento que nos expropia la vida y la libertad. Por el aborto legal, seguro y gratuito nos encontramos en la calle para gritar bien fuerte Vivas y libres nos queremos", precisó la agrupación en las redes sociales.

Eje principal

La marcha tendrá como uno de los ejes principales el lema "Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir".

Un plenario de cuatro comisiones de la Cámara de Diputados comenzarán a tratar el próximo martes este tema, luego de la ronda de charlas informativas que brindaron diferentes expertos y referentes sociales en el parlamento.

En las últimas horas, el Ministro de Salud, Adolfo Rubinstein, resaltó que "el aborto es un fracaso para la mujer", ya que, a su entender, "nadie quiere interrumpir su embarazo".

"Tenemos que prevenir el aborto desde la anticoncepción y la educación sexual. La Ley de Educación Sexual se cumple de manera muy dispar, porque hay provincias que aún no adhirieron al protocolo", agregó el funcionario.

Por su parte, el ex jefe de esa misma cartera Ginés González García afirmó que "muchos diputados han recibido aprietes por parte de la Iglesia en sus provincias para votar contra la despenalización del aborto".

García, que se desempeñó como titular del Ministerio de Salud entre 2002 y 2007, formó parte del panel de expertos que el último jueves concurrió a la reunión de comisiones de la Cámara de Diputados donde se analizar el proyecto para legalizar la interrupción voluntaria del embarazo.

