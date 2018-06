Osvaldo Ardiles, excampeón del mundo en 1978, opinó que la Selección es "Messi y diez más. El equipo no aparece".

"No estoy muy contento con los jugadores que lleva Sampaoli"

Osvaldo Ardiles, campeón del mundo en 1978, aseguró no sentirse “contento” con los futbolistas elegidos por el técnico del representativo argentino, Jorge Sampaoli, y en la misma línea se mostró “pesimista” con el equipo albiceleste, de cara al próximo Mundial Rusia 2018.

“No estoy muy contento con los jugadores que lleva (Jorge) Sampaoli. (Mauro) Icardi por ejemplo tendría que estar. Ahora viene la parte más difícil que es jugar el Mundial y lo más difícil: conseguir el equipo. Y el equipo no aparece. Es (Lionel) Messi y diez más. Yo soy optimista, pero soy pesimista por ahora con la Selección”, opinó.

“(Javier) Mascherano antes jugaba en Barcelona y hoy está en China. Hay una gran diferencia. Hace meses que no tiene competencia de máximo nivel y eso se siente”, analizó Ardiles.

“Yo hubiese ido con jugadores más frescos, con chicos con más hambre de gloria, como (Mauro) Icardi, darle importancia a (Paulo) Dybala... y claro que Messi”, continuó Ardiles.

Por último, el exentrenador de Racing Club y Huracán hizo mención a los jugadores argentinos que se desempeñan en Europa y además opinó sobre quién debería ser el arquero titular en el certamen ecuménico de Rusia.

“El roce europeo es un poco de verso. El arquero tiene que jugar siempre. (Sergio) Romero y (Wilfredo) Caballero son jugadores número 12, juegan poco... (Franco) Armani es el jugador del momento”, concluyó.