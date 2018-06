Urtubey: "La opción peronista puede privarse del caudal electoral de Cristina Kirchner"

"Los ciudadanos necesitan encontrar dirigentes que realmente los representen. Esto no quiere decir que sea enemigo de la unidad. Puede darse con unidad o sin ella", dijo.

El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, sostuvo hoy que la postulación del PJ en 2019 "puede privarse del caudal electoral" de la expresidenta y actual senadora Cristina Kirchner.

En este sentido, el mandatario norteño dijo que los apoyos electorales son "muy líquidos" y que pueden oscilar en poco tiempo.

Consultado acerca de si la opción electoral que presente el PJ el año que viene puede resignar el volumen de votos que acapararía la líder de Unidad Ciudadana, Urtubey respondió: "Sí, pero falta un año. No veo que ahí haya un problema. Dependerá de que nosotros podamos conectar con la gente".

Y al respecto agregó: "Hoy el apoyo electoral es muy líquido, dura muy poco. Se va generando elección tras elección".

Si bien no descartó la unidad entre los distintos sectores del peronismo, el gobernador dijo que lo primordial es que "la competitividad" de la oposición no va a estar dada por "cuán unidos estén los dirigentes" sino por "cuán cerca o lejos" se esté de la gente.

En otro orden, Urtubey lamentó que durante la sesión en el Senado en la que se discutió el proyecto de moderación de tarifas, la oposición no haya aceptado la propuesta de rebaja del IVA en las facturas de servicios públicos.

Señaló que la oposición ya estaba en conocimiento de que la ley propuesta iba a ser vetada, y en ese sentido cuestionó que se haya desperdiciado "la oportunidad de trabajar para lograr un consenso y que baje la tarifa".

"Fue la crónica de la muerte anunciada, se había anunciado el veto desde que se empezó a debatir en el Congreso. La única consecuencia es que la que perdió fue la gente porque teníamos la oportunidad de trabajar para lograr un consenso y que baje la tarifa y finalmente la tarifa no baja", analizó en diálogo con Radio 10.

La consecuencia, apuntó, es la continuidad de "una política tarifaria que lo único que hace es agravar la situación".

En línea con el discurso oficialista, el gobernador aseguró que "lo lógico es discutir la política de subsidios en el ámbito del Presupuesto 2019".

"Ahí va a ser un buen momento para dar el debate sobre la asignación de recursos para servicios públicos", finalizó.