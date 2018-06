Importante triunfo de Los Pumitas en el Mundial

Argentina se rehizo de su derrota en el partido inaugural contra Inglaterra y superó a Escocia por 29 a 13 en la jornada de este domingo, en el Mundial sub-20 de rugby, que se disputa en Francia.

Este triunfo, con bonus ofensivo de un punto, permite a Los Pumitas seguir con vida en la carrera para acceder a las semifinales, una ronda que disputarán los ganadores de grupo y el mejor segundo.

Inglaterra continúa primera en el grupo del combinado nacional tras vencer a Italia (43-5), y también solventaron con triunfo sus partidos los otros dos líderes, Sudáfrica y la vigente campeona Nueva Zelanda.

El próximo jueves, Los Pumitas cierran la fase de grupos al enfrentar a Italia.

Tras el encuentro, Lucio Sordoni, pilar de Los Pumitas, dijo: “Los dominamos. Por ahí no se reflejó tanto en el resultado, pero desde adentro nos dábamos cuenta que estábamos bien. Lamentablemente, no nos cobraron ese try penal al principio, porque el partido se hubiese destrabado antes, porque estuvimos los ochenta minutos muy bien en el scrum”.

“Estamos firmes. Puede ser que nos haya costado, pero lo supimos manejar. Los sometimos en los fijos, con el line y maul. Era por ahí. De todas formas, gracias a los backs que resolvieron todo”, agregó.