Amplio rechazo a la reapertura de las casas de citas

En un plenario por la zona roja que tuvo lugar en el Concejo Deliberante, la mayoría de los participantes rechazó la idea de reabrir las casas de citas, que había propuesto el concejal Alberto Castillo. Una de las asistentes fue Susana Trimarco, creadora de la Fundación María de los Ángeles y luchadora incansable contra la trata de personas.

Castillo fue el primero en hablar. "Algunos han escuchado en los medios de comunicación posiciones mías. Una revista política me preguntó qué íbamos a hacer para solucionar la problemática de los vecinos del barrio Hernando de Lerma. En esos momentos, lo que yo pensaba tenía giros. Si me preguntan, no tengo una posición fuertemente tomada, pero sé que el Estado no se puede desentender de la problemática", sostuvo.

El edil expresó: "No podemos cerrar los ojos, esconder la situación bajo la alfombra. Si solucionamos en primer lugar el problema de las chicas, solucionamos el de los vecinos".

Además, lanzó una pregunta: "¿El Estado se va a desentender o a regular? No tengo un concepto formado, pero Provincia y Nación no se pueden desentender de la problemática. Vengo a escuchar, aprender y ceder la palabra a las personas que saben", dijo.

Luego se expresó el secretario de Derechos Humanos, Federico Uldry Fuentes. "Discutimos con Castillo respecto a la habilitación de casas de citas, prostíbulos. Nuestra posición es claramente un no, porque es un retroceso. La prostitución va ligada al narcotráfico, a la trata, al tráfico de influencias", sostuvo.

"La postura es terminante y es no. Hace bien el diálogo y saber que desde la Secretaría no queremos eso", añadió.

En tanto, Susana Trimarco relató el drama de dolor que atraviesa en la búsqueda de su hija, Marita Verón. "Cuando me arrancaron a mi hija de mi lado, me arrancaron la vida y el alma. Tuve que poner toda la fortaleza de mi corazón para buscarla", contó.

Además manifestó que la trata y la prostitución existen "porque hay consumidores, clientes que le dan dinero a los explotadores" y contó una experiencia que vivió en Salta. "Cerca de un canal, a la orilla, había muchas casas. Con una foto me metí a los prostíbulos. A los matones les decía que buscaba a una mujer cuya madre estaba grave de salud. Vi cada cosa...", relató, al tiempo que exclamó: ­Qué me van a decir que la prostitución es un trabajo digno!

"Ninguna mujer nace para eso y, si lo hace, es porque antes no le dieron oportunidad. Por eso les digo que no tienen que existir estos lugares. Las mujeres necesitan oportunidades, capacitaciones, oficios, poder estar con sus hijos", agregó.

“Lucho porque no quiero que existan prostíbulos. A las mujeres hay que contenerlas, comprenderlas, trabajar su mente, su alma, prepararlas, apoyarlas para que puedan tener su casa, estar con sus hijos y vivir dignamente”, finalizó Trimarco.

Vecinos de la zona del parque San Martín también participaron del plenario.

“Comprendo muchísimo todo lo planteado sobre la trata. Todos estamos de acuerdo. Vivo hace 26 años en Lavalle y San Juan. Es tremendo lo que vivimos. Me siento una víctima. Siento el abandono del Estado”, inició su exposición Analía Marengo, una vecina. La mujer recalcó que “la zona roja está creada y es tremenda la situación que viven mis hijos, mi nieto. Espero que alguien haga algo”.

“Vi roturas de vidrios, sufrí insultos, amenazas. Prostitución habrá siempre y consumidores, más. No vimos asistentes sociales, a nadie del Estado”, hizo hincapié.

La Policía participó del plenario. “Tenemos un gran respeto por los derechos humanos. Trabajamos mucho con el vecindario. Hubo 1.800 intervenciones en seis meses en la zona roja y 980 actuaciones por traslado de personas al Centro de Contraventores. Trabajamos a la par de fiscales y jueces.

Somos la segunda policía que tiene una División de Lucha contra la Trata. El 911 brinda asistencia”, explicó el director del Centro de Coordinación Operativa, Miguel Ceballos.

Por su parte, Isabel Soria, presidenta de la Fundación Volviendo a Casa, que asiste a víctimas de violencia de género y trata de personas, expresó: “Las declaraciones de Castillo son apología del delito. La División de Lucha contra la Trata tiene 17 policías. Las fuerzas que deben intervenir en los casos de trata son las federales. Tiene falencias Salta. ¿La solución es abrir casas de citas? ¡Por favor! Seamos serios a la hora de discutir”, finalizó.

Excavaciones en La Rioja por el caso de Marita Verón

Susana Trimarco, creadora de la Fundación María de los Ángeles y luchadora incansable contra la trata de personas, fue recibida en el recinto del Concejo Deliberante por el intendente Gustavo Sáenz y distinguida por los ediles, quienes la declararon visitante destacada por su trabajo y aporte a la comunidad.

En el plenario, Trimarco contó: “Apareció un hombre diciendo que mi hija está muerta, que él cavó un pozo y que hay tres muertos allí. El juez federal de La Rioja está con las autorizaciones para hacer excavaciones. Miro al infinito y se me hace un vacío”.

“Este hombre es un delincuente. Dijo que tenía que hacer una changuita. Tiene 78 años y un cáncer terminal. Ojalá no esté ahí mi hija pero seguiremos luchando, rompiendo los negocios de estos explotadores”, sostuvo.

Trimarco agradeció la distinción y la invitación. En una rueda de prensa relató: “Cuando me llamaron medios de Salta para ver qué opinaba, porque había surgido la idea de abrir las casas de citas, yo me preocupé mucho”.

La mujer recordó que su lucha comenzó hace 16 años con la desaparición de su hija, víctima de una red de trata. “Yo entiendo sobre el tema. Cuando busqué a mi hija al principio me metí en los prostíbulos y vi toda esa trama tan perversa que existe allí, por parte de los explotadores de mujeres”, dijo.

Aseguró que, en muchos casos, las mujeres dicen “yo estoy porque quiero, trabajo porque quiero, pero es porque psicológicamente les enseñan a que digan así. El explotador les hace lavado de cabeza para así poder manejarlas y obtener el dinero. Las hacen vender y consumir drogas también. La trata está pegada al narcotráfico, al tráfico de armas. Yo creo que ninguna mujer nace, ni quiere, ni elige ser prostituta”, recalcó.

Destacó que, cuando les preguntaba a las mujeres si realmente habían elegido estar en esos lugares, respondían que no pero que no tuvieron otra oportunidad, que muchas eran analfabetas. “Ellas mismas no se reconocían como víctimas”, lamentó.

Trimarco también habló de acusaciones contra ella. “Cuando me metí con esa gente no me metí con cualquier gente, me metí con gente poderosa, que tiene complicidad, con delincuentes, mafiosos con poder político, judicial y policial, por eso me acusan de que yo robo del Estado, que me van a meter presa”, manifestó.

“Hice destituir a tres jueces. Cuando tocás esos poderes, por supuesto que te quieren borrar del mapa pero conmigo no lo han conseguido. Soy una madre que, sin saber que existía todo esto, salí a buscar a su hija y empecé a descubrir toda esta mafia organizada. Yo entendía que no me podía quedar callada porque cada chica que yo rescaté estaba lejos de su familia, de sus territorios”, expresó.