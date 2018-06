En Diputados pidieron una ley para obstetras

En la Cámara de Diputados se comenzó a analizar la posibilidad de elaborar un proyecto de ley que otorgue un marco regulatorio para la profesión de obstetra.

En una reciente reunión, diputados escucharon a representantes del sector.

Profesionales explicaron que se trata de un pedido que vienen realizando hace tiempo e hicieron conocer que actualmente en la provincia el ejercicio de la profesión está limitado al cumplimiento de la ley 17.132 del año 1967.

También explicaron que la actividad está supeditada al Ministerio de Salud Pública, área que se expidió con la aprobación de las incumbencias profesionales de obstétricas y licenciadas en obstetricia con la resolución 0620/2017 para el ejercicio y otorgamiento de la matrícula profesional.

La diputada por San Martín Gladys Paredes consideró que no es posible que una profesión con más de cien años de antigedad no esté reglamentada. "Es muy importante que los hospitales de toda la provincia cuenten con obstetras, ya que el trabajo vinculado en esta profesión aumenta cada vez más; debe entenderse que el trabajo para estos profesionales no es solo durante el embarazo, sino que abarca a mujeres de todas las edades", dijo la legisladora.

Además de Paredes, estuvieron en la reunión los diputados Lucas Godoy, Dionel Ávalos, Matías Posadas, Mario Mimessi y Mario Ángel.