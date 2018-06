Sanidad quiere amansar un tigre

Sanidad es uno de los equipos en el Anual que busca afianzar su juego y esta noche frente a Atlas tendrá la oportunidad de mantenerse entre los 5 primeros en las posiciones. El partido entre el enfermero y el tigre de La Pedrera se jugará a las 21, en la Liga.

La fecha 12 del Anual liguista seguirá mañana con estos partidos, desde las 16: San Martín vs. Camioneros, en San Martín; San Francisco vs. Libertad, en Juventud; Atl. Salta vs. Gimnasia, en Gimnasia; C. Norte vs. Unión, en Central; Mitre vs. Los Cachorros, en Mitre; Primavera vs. Juventud, en Pellegrini.