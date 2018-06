La Colombia de Duque

Con el 54% de la votación, el nuevo presidente de la República de Colombia es el joven abogado y exsenador Iván Duque, derrotando al populista, exguerrillero y exalcalde de Bogotá Gustavo Petro, quien obtuvo el 42% de los sufragios.

La victoria de Duque fue amplia y clara, pero deja a Petro políticamente activo como senador y con posibilidades reales de alcanzar la presidencia en cuatro años, pues consiguió la votación más importante en la historia de la izquierda colombiana. Duque debe hacer ahora un gobierno excelente y fomentar nuevos liderazgos. Para hacer un buen gobierno, es necesario establecer prioridades. Así, siendo realistas, los principales retos para el presidente electo son

*Un proceso de desmovilización con las FARC totalmente desfigurado por la improvisación del actual gobierno, que deja como una de sus peores consecuencias más de 180.000 ha. de coca. Además, las disidencias de la narcoguerrilla de las FARC, según la ONU, ya superan el número de antiguos combatientes ubicados en las llamadas zonas de concentración. Están volviendo al mundo del crimen, engrosando las filas de la otra guerrilla, el ELN, o de carteles locales, conectados con narcotraficantes mexicanos. Las bandas criminales, vinculadas a las mafias de las drogas ilícitas y de la minería ilegal, son más fuertes que nunca, al tiempo que la inseguridad en las ciudades está desbordada y en auge. En Colombia no hay nada parecido a la paz, ni lo habrá mientras el narcotráfico siga creciendo, como lo ha venido haciendo en la administración Santos.

*Una economía muy golpeada, porque su crecimiento está prácticamente paralizado, sin pasar del 2% anual, mientras que en los años de Uribe y a principios del gobierno de Santos crecía a niveles de entre el 4 y el 6%. A esto se suma el aumento exponencial de la deuda del Estado, que se duplicó, junto a un déficit fiscal prominente. Por esto, Colombia ha sufrido un deterioro en su estabilidad macroeconómica, tal como lo han registrado recientemente las principales agencias calificadoras de riesgo.

*No menos significativa ha sido la fuerte pérdida de credibilidad en las instituciones republicanas del país, como consecuencia, entre otras cosas, de la grave crisis del sistema judicial, carcomido por la politización y por una corrupción desbordada que llega a casi todo el Estado y que también involucra, como nunca antes, al sector privado. Según el contralor general, el fenómeno de la corrupción en el estado representa más de 50 billones de pesos colombianos al año, o sea un pesado lastre para la confianza y para el desarrollo. El nuevo presidente recibirá una Colombia con graves problemas que requieren soluciones rápidas, realistas y firmes. En general, las ideas del nuevo presidente son vanguardistas y bien evaluadas.

Pero si en los próximos años no se corrigen los desvíos e injusticias del proceso con las FARC, con unos cambios a los acuerdos que mantengan la desmovilización pero que al mismo tiempo garanticen desmantelamiento del narcotráfico, verdad, justicia, castigo efectivo a los culpables de delitos internacionales, reparación a las víctimas y no repetición del terrorismo; si no aumenta el empleo formal, con más inversión, menos impuestos y nuevas empresas; y si no se reduce sustancialmente la inseguridad y la criminalidad, con una política de seguridad fuerte y con una reforma judicial que acabe con la impunidad rampante, si nada de eso ocurre, en cuatro años será más difícil impedir que una sociedad desmoralizada, fragmentada y con el virus del populismo socialista cada vez más extendido, decida dar un viraje suicida llevando a la presidencia a alguien como Petro.