Jorge Sampaoli no evalúa renunciar a la Selección

El entrenador Jorge Sampaoli aseguró este sábado que “es muy doloroso” que la Selección argentina haya quedado eliminada del Mundial de Rusia a la vez que dijo que no evalúa renunciar.

“Es muy doloroso quedar afuera de la Copa del mundo por el esfuerzo que hicieron los jugadores que dejaron todo en la cancha y no pudieron alcanzar lo que vinimos a buscar”, aseveró.

Al ser consultado acerca de si la derrota lo hace replantear dar un paso al costado, Sampaoli dijo: “Para mí el hecho de estar acá, de elegir un lugar donde estoy y quise estar no me hace evaluar eso”.