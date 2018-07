La U coronó con el título un torneo inolvidable

Una final se juega con dientes apretados, con concentración en momentos clave y sin cometer errores. Todo eso reunió Universitario RC para coronarse este sábado campeón del Torneo del Interior B de rugby al vencer a Marabunta de Río Negro por 43 a 24.

Los cuatro tries que Universitario marcó en el primer tiempo casi que sellaron la suerte de la final. Después de algunos minutos de ida y vuelta, Martín Núñez quebró el cero a los 6 minutos; más tarde llegaron las conquistas de José Correa, José Torres y nuevamente Núñez para un contundente 26 a 0 cuando restaban tres minutos para el cierre del PT.

Marabunta reaccionó en esos segundos finales con el try de Lucas Moyano, que sirvió para encarar el segundo tiempo con otro semblante. La reacción de la visita no se produjo en el arranque del complemento. Universitario dominó todos los puntos de contacto, armó una defensa infranqueable y como consecuencia de esto sumó dos nuevos tries a través de Matías Fortuny y Marcos Secchi..

A esa altura la diferencia era de 40 a 5 para los verdes de El Huaico con 17’ en el reloj. Con bastante tiempo por jugar Marabunta comenzó a jugar más en terreno rival presionado por el tiempo y la desventaja. Dos tries de Bautista Nogueira y otro de Jeremías Salazar decoraron el resultado final.

Universitario había hecho el gasto y se quedó en los últimos 20 minutos posibilitando el crecimiento de Marabunta. Con menos piernas para correr toda la cancha, pero con mucha actitud jugó con la diferencia a su favor para conseguir un justo triunfo que lo convirtió en el mejor de la competencia.

Muchas defensa, ganó en los mano a mano, sus backs tuvieron buen manejo de la pelota y como consecuencia de todo eso llegó el campeonato.

El último festejo en certámenes nacionales para la U fue en 2005; el título del Nacional de Clubes B lo compartió con Carrasco Polo debido a que un paro de pilotos le imposibilitó viajar a Montevideo. Antes de eso también fue campeón de la zona Ascenso del Torneo del Interior venciendo a Aranduroga de Corrientes.

La nueva estrella de Universitario llega de la mano de un grupo joven, con mucho todavía por dar, siempre bien acompañados por los experimentados que siguen marcando la diferencia.

La síntesis

UNIV. (S) 43 MARABUNTA 24

A. Fernández F. Escobar

B. Figueroa F. Lapuente

R. Guzmán M. Gutiérrez

F. Bresanutti I. Camino

J. Bellot L. Moyano

M. Sarmiento S. Urcola

J. Chierici E. Godoy

M. Fortuny F. Giambartolomei

E. Morales F. Nogueira

M. Núñez T. Castro

M. Secchi M. Nogueira

G. Frey C. Isolabella

J. Torres M. Zavala

J. Correa N. Medina

J. Morosini I. Nolazco

DT: O. Bazán DT: M. Santos

Tantos. PT: 6’ try de Núñez conversión de Morales (U); 31’ try de Correa (U); 35’ try de Torres conversión de Morales (U); 37’ try de Núñez conversión de Morales (U); 38’ try de Moyano (M). Resultado parcial: 26-5. Tantos. ST: 12’ try de Fortuny conversión de Morales (U); 17 try de Secchi conversión de Morales (U); 22’ try de B. Nogueira (M); 33’ try de B. Nogueira conversión de Isolabella (M); 38’ try de Salaza covnersión de Isolabella (M); 40’ penal de Morosini (U).

Cancha: Universitario

Árbitro: Pablo Casellas

Correa: “El campeonato nos lo merecemos”

Ni bien sonó el pitazo final empezaron los festejos, la hinchada verde saltó al campo de juego, y entre familiares y amigos hablaron algunos de los nuevos protagonistas del campeón del Torneo del Interior B.

“El campeonato nos lo merecemos, los más grandes, los más chicos. Hace mucho que venimos trabajando, por ahí uno hace bien las cosas y los resultados no se dan. El objetivo era salir campeón, fuimos de a poco, llegamos a la final de local y ganar es lo más lindo que nos puede pasar”, señaló José Correa, uno de los grandes referentes de la U. Por su parte, el head coach Oscar Bazán expresó: “El título es muy importante para el club, para el crecimiento que está teniendo y, sobre todo, para esta camada que desde principio de año se propuso algunos objetivos y este fue uno. Ser campeón no se da todos los días y esto va a quedar por muchos años. La idea es seguir trabajando, ahora tenemos el Regional que es un campeonato que lo queremos pelear y terminar lo más arriba posible”.

Mario Núñez, presidente del club, también se refirió al campeonato logrado. “Este campeonato es el corolario de un esfuerzo que viene de años, que se termina coronando con un triunfo. Para el club es importantísimo y para la región significa una plaza más en los torneos nacionales”, destacó el dirigente.