Perdió dos dientes al ser golpeada, quería violarla

Rosa Tejerina terminó su tarea laboral en el domicilio de la familia Singh el viernes por la tarde, como todos los días cerca de las 19 cortó por un camino interno del ferrocarril para llegar a su domicilio en el barrio Villa Tranquila. Llegando a su casa, sobre calle 12 de Octubre, un hombre de unos 35 años, salió de un baldío con malezas y la abordó con intenciones de violarla.

"Yo me asusté y le dije que no me hiciera daño que se llevara el celular y el poco dinero que tenía, pero él no quería eso, insistía con una relación sexual, me apuntaba con un cuchillo, me quiso agarrar y comencé a patearlo en el estómago, él me agarró quería tomarme del cuello y taparme la boca, pero mordí su mano lo tomé del pelo me resistí con todas mis fuerzas, entonces me pegó un golpe de puño en el costado y con algo me golpeó la cabeza. Casi me desmayo pero me mantuve consciente", expresó.

Rosa fue relatando con esfuerzo ese duro momento que le tocó vivir: "Cuando me vio doblarme me arrastró hacia un baldío lleno de yuyos, allí intentó tirarse encima pero me resistí y volví a pegar patadas en su estómago, me puso su pie en mi pecho y presionaba, después se abalanzó poniendo una rodilla entre mi cara y mi cuello".

Cuando la mujer sentía que las fuerzas la estaban abandonado escuchó el ruido de una moto. "Separé mi cara de su rodilla y grité pero no me escucharon porque no me salió la voz, lo intenté de nuevo y creo que tuve suerte".

"Sin embargo me dio una piña en la boca que me sacó un diente y otro quedó muy flojo y lo voy a perder. Él salió corriendo no sé hacia dónde, me levanté y caminé hacia la calle, estaba el de la moto y otras personas que me ayudaron, me llevaron al hospital donde quedé internada en observación, recién el sábado pude hacer la denuncia".

Rosa llegó muy ensangrentada, su boca estaba hinchada y por los golpes recibidos se decidió su internación; en la mañana del domingo fue trasladada hasta el sector de odontología donde le confirmaron que no se puede hacer nada por el segundo diente afectado por el golpe, está muy flojo y en pocos días lo va a perder.

"No conozco a la persona que me atacó, pero lo puedo reconocer si lo vuelvo a ver, espero que la policía lo detenga", manifestó Rosa Tejerina sobre el violento ataque sufrido.