La explicación del reportaje de Messi en el que aparece retratado con una cabra

Hace ya algún tiempo que mucha gente utiliza, sobre todo en 'Whatsapp', el emoticon de la cabra para referirse a Leo Messi. La relación que tiene el futbolista con este animal no es otro que el acrónimo que surge de usar la palabra cabra en inglés como tal. "Greatest Of All Time", cuya abreviación es G.O.A.T., se traduce como el mejor de todos los tiempos, que es como lo considera la revista norteamericana Paper Magazine.

El futbolista del Barça y de Argentina, que disputará el Mundial en Rusia, habla de absolutamente todo en las páginas de la revista que lo llevó a su tapa con la particular foto. También lo hace de su relación con los animales, a los que tiene un aprecio especial. De hecho, 'Paper Magazine' explica sobre el rodaje que "cuando Messi llega a nuestra sesión de fotos y ve las cabras en el set de rodaje, interactúa con simpatía con los animales, se ríe y se divierte con uno de los cabritos. Ambos posan como auténticos modelos profesionales para la foto. El futbolista mira a cámara con una mirada confiada, un punto desafiante. La sesión va como un tiro".

"No me considero el mejor, creo que soy un futbolista más. En la cancha al final somos todos iguales cuando comienzan los partidos", asegura el argentino. La publicación repasa su vida de niño, sus problemas de crecimiento, el papel de su abuela, la llegada con 13 años al Barça, sus primeros días en la ciudad, su vida en La Masía, su familia, su conexión con argentina... hasta llegar al momento actual, a pocos días del inicio del Mundial de Rusia.

"Tenemos todavía que hacernos más fuertes como equipo para ser candidatos y poder estar al nivel de otras selecciones como Francia, Alemania, Brasil o España. Pero tenemos un buen grupo de jugadores y la selección Argentina es candidata siempre, da igual como llegue, siempre aspiramos a lo máximo y buscaremos ir poco a poco pero firmes para conseguir ir avanzando en el torneo", explica.

"Argentines do everything we can to achieve what we want." — Leo #Messi #PAPERGetsMessi https://t.co/3eD5j2qGP3 pic.twitter.com/7SSxCGNgvl