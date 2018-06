Urtubey recibió a Martín Redrado en Salta

El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, se reunió hoy con el ex presidente del Banco Central Martín Redrado, con quien coincidió en la necesidad de construir "una alternativa superadora para la economía y la producción nacional" para no quedarse solamente "con el ajuste o la vuelta al pasado".

Redrado llegó a Salta para participar de una conferencia sobre "Análisis de la coyuntura económica nacional y provincial": actualmente, el ex funcionario es director de la Fundación Capital y se dedica a asesorar a compañías que invierten en mercados emergentes.

"Coincidimos con el gobernador Urtubey en la necesidad de una alternativa superadora para la economía y la producción nacional", sostuvo Redrado tras el encuentro.

El titular del BCRA resaltó que con el mandatario salteño estuvieron de acuerdo en que "la producción argentina y en especial del NOA tienen que salir al mundo".

"Estamos en un contexto nacional complicado. Todos esperamos que el acuerdo con el FMI no sea sólo un ordenamiento de las cuentas públicas, hay que plantear estímulos productivos e impositivos para el país", analizó Redrado.

Para el economista, es necesario impulsar medidas para que "aquel que invierta, que genere puestos de trabajo, pueda tener reducción de impuestos y aquel que quiera consumir, pueda tener estabilidad en el poder adquisitivo de su salario".

"Coincidimos con el gobernador Urtubey en la necesidad de plantear un esquema superador, no nos podemos quedar con el ajuste solamente, o la vuelta al pasado, sería una mirada muy mediocre del país y de la región y creemos que los argentinos estamos para más", agregó.

Del encuentro participaron también el jefe de Gabinete provincial, Fernando Yarade, y el dirigente de la Unión Industrial Argentina José Urtubey.