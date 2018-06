Unión Madereros está derecho e imbatible

¡Duro y fuerte como el roble! Unión Madereros no se doblega y avanza derecho e inevitable. En esta oportunidad, el líder absoluto de la zona B superó a C.A.I. por 3 a 1, por la cuarta fecha del torneo de la Liga Departamental, denominado “René Faustino Gómez”.

Madereros consiguió su cuarto triunfo consecutivo sumando el puntaje ideal, todo un mérito que lo posiciona en lo más alto de su grupo.

Guaraní, su perseguidor más cercano, no le pierde pisada y logró un triunfazo en el norte al derrotar a V. Las Rosas por 3 a 2, en un vibrante partido.

La Celeste también gozó de una jornada productiva, ya que de local venció a Central Norte por 4 a 2 y se prende en la pelea para conseguir la clasificación.

Coronel Cornejo abrochó su segunda victoria en el torneo: superó a San José por 2 a 0. El tigre de Cornejo tiene un partido postergado.

Por la zona A, Sportivo Pocitos cosechó un enorme triunfo de visitante al doblegar a Newell’s por 2 a 0 y mantiene el primer lugar en las posiciones.

El que pegó fuerte en la cuarta fecha fue Social Vespucio, que consiguió su segundo triunfo consecutivo, pero en esta oportunidad se lució: el equipo que conduce Ángel López superó a Alianza por 5 a 2 y alcanzó el segundo puesto, con el plus de mantenerse invicto.

Villa Saavedra padeció de una fecha para el olvido, no solo porque perdió ante Pueblo Nuevo por la mínima diferencia (1-0). También fue desplazado del segundo lugar y quedó relegado a mitad de tabla.

El pincharrata abrochó sus primeros tres puntos como visitante, que le permite continuar en la lucha por un lugar en el cuadrangular final.

Por último, Campo Durán dio la nota de la fecha al aplastar con autoridad a Belgrano, por 4 a 0. Los tres puntos que cosechó Durán son vitales para lo que resta del torneo, ya que solo dos unidades lo separan de la cima de las posiciones.

La Liga Departamental está en plena competencia y promete mucha más acción.



Los resultados:

Zona A, V. Saavedra 0 - P. Nuevo 1; Belgrano 0 - C. Durán 4; Vespucio 5 - Alianza 2; Newell’s 0 - S. Pocitos 2.

Zona B, C. A. I. 1 - U. Madereros 3; S. Guaraní 3 - V. La Rosa 2; La Celeste 4 - C. Norte 3; San José 0 - C. Cornejo 2.

Las posiciones:

Zona A, S. Pocitos 9, S. Vespucio 8, P. Nuevo 7, C. Durán 7, V. Saavedra 6, Belgrano 4, Newell’s 4 y Alianza 0.

Zona B, U. Madereros 12, S. Guaraní 9, D. La Celeste 7, C. Cornejo 6, C. A. I. 4, San José 3, V. La Rosa 3, Central Norte 3.