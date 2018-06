Ningún altibajo: La Torre y el Peque están en cuartos

El argentino Diego Schwartzman, duodécimo del mundo, se clasificó por primera vez a cuartos de Roland Garros tras remontar dos sets al sudafricano Kevin Anderson (7º) y jugará en busca de las semifinales ante el rey Rafael Nadal, en una instancia en la que también estará Juan Martín Del Potro, que sigue a paso firme y superó al estadounidense John Isner (ahora se medirá con Marin Cilic). Ambos jugarán mañana.

El Peque Schwartzman, con 33 centímetros menos de altura que su rival sudafricano (203 centímetros), vio no obstante cómo un fulgurante inicio de Anderson le puso dos sets en contra en poco más de 1 hora, y lo resolvió con parciales de 1-6, 2-6, 7-5, 7-6 (7-0) y 6-2.

“Estaba un poco sorprendido, no me esperaba sus dos primeros sets”, confesó Schwartzman en conferencia de prensa.

“En el tercer set traté de ser más agresivo; en los dos primeros, Kevin había dominado todas las facetas del juego. Yo no le hacía nada y él me lo hacía todo, intenté pegarle más fuerte en los reveses cruzados”, explicó el Peque, que no llegó a rendirse pese a lo adverso. “Siempre creo que puedo ganar, es lo primero que pienso al saltar a la pista”, completó.

Delpo, por su parte, venció ayer en sets corridos al estadounidense Isner, con un triple 6-4, y alcanzó los cuartos de final de Roland Garros, segundo Grand Slam de la temporada que se disputa en París.

El tandilense, quinto favorito, empleó una hora y 59 minutos en el segundo court Suzanne Lenglen para deshacerse del norteamericano, noveno preclasificado, a quien ahora aventaja 7-4 en el circuito ATP.

Del Potro tendrá como próximo rival al croata Marin Cilic (4) en lo que será una reedición del histórico cruce que tuvieron en 2016 en Zagreb cuando Argentina ganó la Copa Davis por primera vez en su historia.

El historial entre ambos muestra una abrumadora paternidad del tandilense con diez victorias contra dos derrotas, la última de ellas en el Masters 1000 de Canadá, en 2011.

Sobre polvo de ladrillo, el triunfo quedó para el argentino en los cuatro antecedentes que se registran: Masters 1000 de Madrid 2011, Roland Garros, Madrid y Copa Davis al año siguiente.

Con la victoria ante Isner, el argentino quedó a un triunfo de igualar su mejor actuación histórica en Roland Garros, las semifinales de la edición 2009 cuando cayó con el suizo Roger Federer.

Pasaron 13 años

La victoria de Del Potro, sumada con el éxito de Diego Schwartzman, le permitió al tenis argentino volver a contar con dos cuartofinalistas en París después de trece años, tal como ocurrió en 2005 cuando llegaron Guillermo Cañas y Mariano Puerta.

“Con Isner nunca sabés qué va a pasar hasta que termina el partido. Saca muy fuerte y te exige todo el tiempo”, reflexionó La Torre de Tandil después del triunfo.

“El partido fue un poco lo que esperaba. Sabía que cualquier quiebre era clave para sacar ventaja y ganar el partido. Me tocó quebrar a mí tres veces, y las aproveché”, concluyó.