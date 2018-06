Tildan de irresponsables al órgano de fiscalización de Central Norte

La dirigencia de Central Norte se cansó del accionar del órgano de fiscalización y decidió contar lo que sucedió en la última asamblea de socios, en la que se aprobó una auditoría para controlar los últimos balances.

Martín Giaccio, el secretario; Leandro Gallo, el prosecretario, y Juan Balut, el tesorero, salieron con los tapones de punta contra quienes integran el órgano de fiscalización, Marcos Colorito (quien además fue candidato a presidente y perdió en las últimas elecciones) y José Macaione.

El conflicto gira en torno a la auditoría externa que los socios pidieron en la última asamblea y que debe pagar el órgano de fiscalización. Pero este cuerpo no aceptó la decisión del sorteo pese a que la modalidad fue decidida por los socios y todo está asentado en una acta.

El dirigente Gallo inició el reclamo recordando algunos detalles de aquel encuentro: “Ellos fueron con una intención de no aprobar los balances. Pero, por ejemplo, Luis Mendaña (otro socio y exdirigente) pidió ir a un cuarto intermedio para ver los papeles y no aceptaron. Después, el órgano nos dice: ‘Nosotros vamos a pagar la auditoría, nosotros vamos a poner el contador’, y eso lo podrían haber hecho antes o aceptando el cuarto intermedio”. El prosecretario continuó: “Le dije a Colorito un día: ‘Marcos, ya hablé con vos, te mandé los WhatsApp, te mandamos mail y me dijo ‘no tuvimos tiempo’. Pero mientras Espilocín y Plaza (otros dos socios) veían los papeles antes de la asamblea, Colorito declaraba ante los medios que nosotros no le mostrábamos los papeles, increíble lo que hacía”, se quejó.

Cabe recordar que el estudio contable que debía realizar la auditoría debía ser designado mediante un sorteo y de acuerdo a una lista que envió el Consejo de Ciencias Económicas.

Por su parte, el tesorero Juan Balut tomó la palabra: “Ellos (por el órgano) quieren hacer creer que nosotros escondemos las cosas y no quieren pagar la auditoría cuando incluso hasta ellos firmaron un acta comprometiéndose a pagar al auditor”. Acto seguido, Balut pasó a mostrar esa acta en la cual también aparece la firma de Colorito. Luego opinó: “Si no tenés tiempo, no seas órgano de fiscalización, estas cosas son importantes. Citamos a Colorito dos veces al club, no fue, lo citamos en un estudio y tampoco fue. En cambio, Espilocín y Plaza sí fueron”.

Martín Giaccio: “Colorito ha sido sospechado de manejo indebido de recaudaciones que nunca se aclararon y fueron recaudaciones grandes como frente a Talleres de Córdoba y Brown de Madryn por ejemplo.

Martín Giaccio, el secretario, no se quedó atrás: “Ellos quieren violentar la voluntad de la asamblea. Hubo una moción de tiempo para evaluar los balances y ellos resuelven que no. Después, el Dr. Arancibia (uno de los socios más reconocidos del club), con su experiencia y con muy buen criterio es quien propone que sea el Consejo de Ciencias Económicas el que elija a quién iba a realizar la auditoria, y por sorteo. Un socio pregunta por qué no puede elegir él un contador’, a lo que Arancibia responde: “Eso le quitaría transparencia al hecho”.

Giaccio siguió con el relato para explicar el mal desempeño del órgano: “Primero dicen que están de acuerdo con la nómina (de los contadores inscriptos al sorteo); es decir, están de acuerdo con el sorteo. A los tres días nos intiman para que nosotros tachemos algunos de los contadores y si lo hicimos, tachamos al contador de uno de los socios que está con ellos, informamos sobre esta tacha pero ellos dicen que nunca los notificamos y que ellos ya habían elegido el auditor porque se habían vencido los plazos. O sea, cualquier excusa. Nosotros igual hicimos el sorteo, el 23 de mayo, les avisamos tres veces y no se presentaron; inclusive incluimos en el sorteo al contador que ellos habían elegido”.

Luego de contar lo sucedido en los últimos días, los dirigentes de Central recordaron también el desempeño que tuvieron tanto Colorito como Macaione cuando condujeron al club hace algunos años. “Colorito ha sido sospechado de manejo indebido de recaudaciones que nunca se aclararon y fueron recaudaciones grandes como frente a Talleres de Córdoba y Brown de Madryn por ejemplo, en el 2011. Nosotros con la recaudación de la final frente a Huracán Las Heras hicimos una tribuna”, disparó Giaccio y agregó: “Hemos recuperado el campo de juego del estadio, el fútbol 5 pasó de nuevo a las manos del club y se invierte mucho pero nosotros somos los que robamos, no se entiende. Y cuando Colorito era dirigente y con semejantes recaudaciones, nunca se hizo nada”.

Giacco le siguió apuntando a Colorito: “Nosotros arreglamos los juicios con Gustavo Mompó, se canceló el juicio con Germán Pizzella y estamos pagando el juicio de Genio, quien fue despedido por Colorito y Villa, cuando eran dirigentes”.

Por su parte, Gallo opinó que Colorito busca desestabilizar a la actual comisión directiva. “Es una movida política lo que está haciendo, busca generar que esta comisión se vaya, le hace mucho mal al club esta persona”.

Pino Macaione también fue criticado. “A él le mostramos un mes antes los papeles y ni los debe haber visto. Lo raro es que Pino ya nos había aprobado dos balances anteriormente, por eso nos sorprendió su nueva postura y el mismo discurso de Colorito, cuando Pino fue dos veces al club en los últimos cuatro años. Y cuando fue presidente llegó a aprobar hasta cuatro balances seguidos”, dijo Gallo, quien luego recordó una pelea entre los hoy opositores. Sucedió en el 2010 cuando Macaione fue expulsado de la dirigencia por una supuesta irregularidad con un talonario de entradas. Uno de los que pidió esa expulsión fue Colorito.