Angelici y el sorteo: "Todos hicieron méritos para estar acá"

Daniel Angelici evitó minimizar a Libertad de Paraguay, rival en los octavos de final de la Copa Libertadores. "Todos hicieron mértio para llegar a esta instancia, el sorteo es así, pero mi experiencia dice que todos los partidos hay que jugarlos", explicó.

En ese sentido, destacó que el "Xeneize" tiene "un buen plantel", al que se sumarán Fernando Gago y Darío Benedetto luego de sus lesiones, y que serán "los mejores refuerzos".

"Vamos a salir a buscar algunos jugadores más y salir a encarar la Libertadores con la seriedad que merece", remarcó el presidente del bicampeón de la Superliga.

Angelici, además, confirmó que la negociación por el defensor paraguayo Gustavo Gómez está prácticamente caída, por lo que deberá ir en busca de otras opciones que había en carpeta. "Nos reunimos muchas veces por Gómez, no nos hemos puesto de acuerdo con su representante, así que vamos a seguir con otros jugadores que teníamos en carpeta aunque se achica el abanico porque muchos ya han jugado esta edición de la Libertadores", indicó.

Además, confirmó que la salida de Lisandro Magallán al Ajax de Holanda depende exclusivamente del arribo de un marcador central que pueda reemplazarlo.

"Primero vamos a tratar de conseguir un central y después vemos, la idea es ir sumando, no desprendernos de ningún jugador hasta no hacer la posesión de su reemplazo. Magallán ya sabe que si no tenemos reemplazo, no estamos dispuestos a hacer su transferencia al Ajax de Holanda", finalizó.