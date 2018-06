Sistema de iluminación LED para el complejo

Como desde un inicio de la gestión de la intendente Alejandra Fernández, se trabaja dando prioridad a la recuperación de espacios públicos y en base a un relevamiento efectuado en el complejo polideportivo de Güemes, se determinó la necesidad de efectuar un recambio de la iluminación de la cancha de básquet..

En este sentido, el encargado de Servicio Eléctrico de Obras Publicas, Mario Cabral, expresó lo siguiente: “Al inspeccionar las instalaciones, nos dimos con que de una totalidad de 32 reflectores con equipo exterior de 400 watts con lámpara de vapor de mercurio alogenado de 400 watts, estaban inutilizadas un 80%, por lo cual no había una iluminación óptima para el campo de juego de la cancha de básquet”.

“El cableado se encontraba con fuga de corriente y no tenía descargas a tierra, toda la cañería a lo largo de la instalación eléctrica estaba totalmente rota como así también las cajas de derivación. El cableado no era apto para este tipo de instalación y en la misma situación estaban los tableros de comandos”, agregó Cabral, al hacer un recuento de lo que encontró.

Y agregó: “Dichos tableros carecían de protección contra fuga de corriente y/o cortocircuitos. También se encontraron una gran cantidad de cables empalmados en forma incorrecta y sin la aislación correspondiente para este tipo de instalaciones”.

A partir de ese diagnóstico, los puntos que se tuvieron en cuenta para la nueva iluminación fueron brindar seguridad eléctrica en todo el edificio, corregir y readecuar toda la instalación a la nueva normativa vigente de AEA (Asociación Electrotécnica Argentina ) y del Copaipa, entidad encargada de monitorear que se cumple la reglamentación dentro de la provincia.

El proyecto constó de 3 etapas: 1) iluminación del campo de juego e instalación eléctrica, cableado; 2) modificación de cañerías; 3) iluminación de caminería superior de las tribunas e instalación de tableros en la sala de comandos, explicaron desde la comuna.

El Complejo Polideportivo Municipal a través de este gran logro pasaría a ser el segundo polideportivo de la provincia con la tecnología LED, y sede de importantes campeonatos nacionales en la disciplina de vóley y básquet, además podrán ser transmitidos por televisión dentro de las normas vigentes para todo el país.