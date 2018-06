Bullrich: "Hay que dar la oportunidad a los militares de insertarse en la democracia"

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, defendió al proyecto que busca impulsar el oficialismo respecto de la ampliación de tareas para las Fuerzas Armadas. "No se está pensando el ejército mezclado con las fuerzas federales, se está pensando en que las Fuerzas Armadas argentinas tienen que proyectar cuáles son las fuerzas armadas del siglo XXI y en ese sentido la ley, el decreto que dejó Garré, es un decreto que primero viola la ley y segundo lo que hace es generar un ejército que tiene una sola hipótesis de conflicto. El decreto reglamentario de la Ley de Defensa dice que el ejército solo puede actuar frente a la agresión de un estado extranjero y de una fuerza armada extranjera", planteó la titular de la cartera de Seguridad, en referencia al decreto 727 del año 2006, que impulsó Nilda Garré. En ese sentido, Bullrich planteó:

"¿ISIS es un ejército o fuerza armada extranjera? ¿Hezbollah que voló la AMIA en Argentina es un estado extranjero? El ejército americano no podía actuar en el 11-S porque no era un ejército el que atacaba? Entonces, hoy que Francia sufre el terrorismo, hoy en París hay miembros del ejército en las estaciones de trenes, en lugares estratégicos".

En una entrevista con el programa Animales Sueltos, que conduce Alejandro Fantino, sostuvo: "La Argentina no está en esta situación, nosotros lo que tenemos que hacer como Gobierno es no pensar el futuro con el espejo retrovisor del pasado y decir "si estas fuerzas armadas participaron de una dictadura no pueden hacer nunca más nada en la vida", para eso no tengamos fuerzas armadas. Tenemos que ser capaces de mirar con los ojos del presente, que es pensar que estas fuerzas armadas, que además son todos hombres y mujeres ya nacidos en la democracia, tienen que poder tener la confianza en que trabajen en aquellas hipótesis que pueden ser peligrosas para nuestra sociedad, y eso es lo importante".

No obstante, aclaró que esas hipótesis "no creo que sea la seguridad interna o para ir atrás de un motochorro, para eso están mucho más preparadas las fuerzas policiales y la gendarmería". Consultada por cuáles serían las posibles tareas del ejército, afirmó: "Estar mucho más en la frontera, más presente, tener un despliegue como tiene Brasil". Asimismo, la funcionaria afirmó que "los primeros que llevaron el ejército a la frontera fue el Gobierno anterior". "Las amenazas que puede tener la argentina no pueden estar clausuradas a la idea de que es un estado o un ejército invasor, eso es impedir que las fuerzas armadas puedan pensar en ciberdefensa, cuidar a la gente con la amenaza del terrorismo, esclerotiza", insistió Bullrich.

La semana pasada esta idea fue defendida por el presidente Mauricio Macri, quien expresó la necesidad de que las Fuerzas Armadas brinden "apoyo logístico a las fuerzas de seguridad", al encabezar el acto por el 208 aniversario del Ejército Argentino. "Es como si Alemania dijeron como en un momento fueron nazis nunca más podemos tener ni un policía ni un hombre o mujer en el ejército", ejemplificó. "Hace 30 años que nuestro ejército está paralizado, hace 36 años que terminó la dictadura. Estamos en condiciones de poder darles la oportunidad a los militares argentinos para que se inserten en la democracia con una tarea que les dé la sociedad que para eso todos los argentinos los sostenemos", concluyó respecto a esta cuestión. (Fuente www.perfil.com).