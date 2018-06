Senadores acordaron que no se venció el plazo para tratar el desafuero de Cristina Kirchner y postergaron la discusión para septiembre

Los senadores de Cambiemos y del Bloque Justicialista postergaron hoy para septiembre próximo el tratamiento del pedido de desafuero de la senadora del Frente para la Victoria (FPV) Cristina Kirchner, tras coincidir en que el plazo no vence esta semana, lo que generó el repudio del kirchnerismo.

En una reunión de jefes de bloque realizada en la Presidencia del Senado se decidió levantar la sesión especial que el oficialismo había convocado para este martes por la tarde para tratar el pedido de desafuero enviado por el juez federal Claudio Bonadio, ante la posibilidad de que se hubiera vencido el plazo de 180 días que prevé la Ley de Fueros.

"Hay amplio consenso de casi todas las bancadas en que los plazos deben computarse en días hábiles. No se vence el plazo, así que el desafuero se trataría en septiembre", indicó el jefe del bloque del PRO, Humberto Schiavoni, al término de la reunión.

El presidente del interbloque Cambiemos, Luis Naidenoff, precisó que lo que se acordó es "tomar como fecha de ingreso del pedido de desafuero el 21 de marzo, que es cuando se constituyó la Comisión de Asuntos Constitucionales", que debe analizar este tema.

En septiembre

En coincidencia con Schiavoni, el senador radical de Formosa señaló que, de acuerdo a ese criterio, el pedido de desafuero estaría en condiciones de ser votado "en los primeros días de septiembre".

Por su parte, fuentes del Bloque Justicialista confirmaron que "todos los bloques menos el FPV estuvieron de acuerdo en que acuerdo en que se computan días hábiles a partir de la fecha de ingreso a la comisión".

Cambiemos había convocado el viernes pasado a una sesión especial para este martes, frente a la posibilidad de que el plazo de 180 días para tratar el desafuero de la ex presidenta se hubiera vencido, lo que debía determinarse en una reunión de Labor Parlamentaria.

Allí hubo una rápida coincidencia entre Cambiemos y el Bloque Justicialista (los dos más numerosos) en que el plazo era de "días hábiles" y no "corridos" y que debía tomarse desde el momento en que se constituyó la comisión.

Consultado sobre el sentido de abrir esa discusión, Naidenoff aseguró: "Si no hacíamos este planteo se podría haber afirmado que el pedido de desafuero había caducado".

Sin embargo, el jefe del bloque del FPV, Marcelo Fuentes, afirmó sostuvo que el planteo fue "una especie de distracción" y lo calificó como "abstracto", al tiempo que comparó: "Es una cuestión de chicos, perdieron el otro día y se llevaron la pelota".

El senador por Neuquén evaluó que el objetivo del oficialismo fue "poner en la tapa de los diarios que se postergó el tratamiento" y afirmó que de todas maneras el planteo fue "abstracto, porque han habido excarcelaciones" en la causa por la que se acusa a la ex presidenta.

Así se refirió a las excarcelaciones del ex secretario de Legal y Técnica Carlos Zannini y del dirigente Luis D Elía en el marco de la causa por el presunto encubrimiento del atentado a la AMIA, por la cual el juez Bonadio pidió el desafuero y la detención de la senadora nacional.

"En lugar de discutir sobre la vida de los argentinos estamos discutiendo plazos. No es serio", afirmó Fuentes al tiempo que sostuvo que, además, la sesión especial que había pedido Cambiemos para este martes por la tarde de manera preventiva "nunca se iba a hacer porque no tienen los números".

La ex presidenta Kirchner por el momento guardó silencio, aunque en su entorno calificaron la convocatoria como "una locura del macrismo" y "una venganza para intentar silenciarla en el Senado en revancha por la aprobación del proyecto de tarifas".