Central y peye quedaron a mano en el Regional

El cuervo ganó en el sub 15 por 4 a 0. El sub 17 adoquinero venció a Central Norte 1 a 0.

Central Norte y Pellegrini avanzaron varios casilleros en las posiciones, tras completar la cuarta fecha del Torneo Regional del NOA, que se jugó en el estadio “Dr. Luis Güemes”.

La primera alegría de la jornada fue para el adoquinero, en la categoría sub 17, ya que logró escalar a la tercera posición al vencer a Central Norte por 1 a 0. Al gol de la valiosa victoria de Pellegrini lo convirtió Gastón Maidana.

Luego, le llegó el turno de celebrar al conjunto azabache en la división sub 15, donde superó con claridad a peye por 4 a 0.

Los tres puntos que sumó Central Norte lo ubicaron en el segundo lugar, tan solo a uno de Juventud, líder del grupo.

En la primera mitad, Alejo Castillo e Ignacio Rodríguez, pusieron al cuervo en ventaja.

En el complemento, Mauricio Suica definió el trámite al convertir en dos ocasiones para decretar la goleada cuerva.

Por otra parte, la cuarta fecha se completará esta tarde con el cruce del sub 19, en el mismo escenario, a partir de las 16.

El cuervo necesita de la victoria para alcanzar el primer puesto de la zona y Pellegrini ganar para escalar posiciones.