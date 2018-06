Los entretelones de la suspensión del amistoso entre Argentina e Israel

El amistoso que Israel y la Selección argentina iban a disputar el sábado en Jerusalén se suspendió luego de la escalada de violencia, amenazas y críticas gubernamentales que recibió el capitán Lionel Messi y la delegación albiceleste en Barcelona, que ahora busca un rival contrarreloj antes del debut mundialista.

La suspensión del encuentro que se iba a llevar a cabo en el “Teddy Stadium” fue el corolario de una jornada repleta de rumores, que se inició con la protesta de ciudadanos pro-palestinos en los alrededores de la Ciudad Deportiva de Barcelona, donde la Argentina concentra antes de emprender su viaje a Rusia.

Banderas y camisetas albicelestes ensangrentadas, muchas de ellas con el número 10 y el nombre de Lionel Messi impreso, fueron la gota que colmó el vaso para que el grupo y el cuerpo técnico terminaran de presionar a la dirigencia.

Si bien no existió una comunicación oficial por parte de AFA, las charlas a nivel gubernamental existieron, porque este amistoso había sido promovido por el presidente de la Nación, Mauricio Macri, en virtud de sus relaciones económicas crecientes con Israel.

Incluso, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, llamó ayer a Macri para pedirle que interceda ante la AFA y evite la suspensión del amistoso.

Por su lado, el Gobierno subrayó que “no participa ni tiene injerencia alguna en la organización” del suspendido partido. “La AFA es una asociación civil sin vinculación con el Estado argentino y el Gobierno no participa ni tiene injerencia alguna en la organización del evento ni en un ninguna otra actividad en que esta participe, en conformidad con los estatutos de la FIFA”, sostuvo la Cancillería.

Fuentes de la AFA confirmaron que la suspensión se decidió luego de evaluar las opciones de seguridad que iban a acompañar a la Selección en su llegada a Jerusalén, donde Messi iba a visitar, incluso, el Muro de los Lamentos el próximo viernes. Y no fue fácil para la AFA tomar una decisión de esta naturaleza, porque el cachet de al menos dos millones de dólares por la presencia de la Selección argentina ya fue pagado.

El presidente de la Federación Palestina de Fútbol, Jibril Rajoub, le agregó un condimento negativo a la visita y anunció una “campaña contra la federación argentina, apuntando personalmente a Messi, que cuenta con decenas de millones de seguidores en los países árabes y musulmanes. Pedimos a todos que quemen las camisetas con su nombre y los carteles donde salga”. Y así fue como ayer en el entrenamiento de la Selección en Barcelona, una protesta quemó camisetas albicelestes y llenó de sangre otras, ante la vista del presidente de AFA, Chiqui Tapia.

El “Teddy Stadium”, donde se iba a jugar el partido, está enclavado en una zona llamada Al Malha, parte de Jerusalén que está bajo control israelí desde 1948. Desde allí hasta la frontera con Gaza -epicentro del recrudecimiento del conflicto- hay menos de 70 kilómetros y en los últimos meses hubo una escalada fuerte de violencia, con decenas de muertos.

El lunes, en todo este contexto, el embajador del Estado de Palestina en Argentina, Husni Abdel Wahed, insistió en el rechazo a la disputa del amistoso entre Israel y la Selección albiceleste en Jerusalén, y comparó: “Este partido es como que nosotros celebráramos el aniversario de la ocupación de Malvinas, esto sería una aberración, una falta de respecto y una agresión al sentimiento del pueblo argentino. Nuestra esperanza es que el pueblo argentino y los integrantes de la Selección tengan conciencia del crimen del cual están siendo partícipes si juegan este partido en Jerusalén”, afirmó.

De este modo, Sampaoli analiza la posibilidad de organizar un nuevo partido no más allá del sábado ante otro rival, y las posibilidades se reducen a enfrentar a un combinado de Cataluña, un seleccionado de menor jerarquía como el de Gibraltar, Malta o San Marino, o limitarse a un duelo ante los juveniles sparrings.