Del Potro y Schwartzman van por las semis en Roland Garros 

Hoy, aproximadamente a las 10.15 por ESPN, los fanáticos del tenis argentino intentarán repartirse entre los juegos que tengan los dos representantes en cuartos de final de Roland Garros. Por un lado, Juan Martín del Potro (6 del mundo) es quien aparece con más posibilidades de dar otro paso firme, ya que enfrentará al croata Marin Cilic (4º), de su misma generación y al que supera 10-2 en el duelo personal. En tanto, Diego Schwartzman (12º) juega con el español Rafael Nadal (1º), defensor del título y principal favorito.

La Torre de Tandil, semifinalista del Abierto de Francia en 2009, arribó a este Grand Slam con muchas dudas y hasta muchos pensaron que no podría ser de la partida. Venía de abandonar en octavos de Roma al sufrir un desgarro de grado 1 en el aductor izquierdo. Entró con dudas al debut, empezó mal pero se recuperó, tomó un envión bárbaro, ganando ritmo y confianza en la superficie que menos le gusta.

Por primera vez desde 2005, hay dos argentinos en cuartos de final de la competencia parisina, ya que en esa oportunidad, hace 13 años, Mariano Puerta, luego sorpresivo finalista, eliminó a Guillermo Cañas.

Del Potro viene de superar al estadounidense John Isner (10º), en el primer choque entre ambos en polvo de ladrillo y se cruza con uno muy conocido. Hasta ahora el tandilense se impuso en 10 de los 12 encuentros y lleva siete triunfos en fila sobre el croata, quien no le gana al líder latinoamericano desde 2011.

El argentino tiene marca 27-6 en 2018 y sumó su undécimo pasaporte a cuartos en los Grand Slam, tercero en Roland Garros. Además, es su primera vez entre los ocho mejores en París desde 2012. De volver a vencer a Cilic, podrá Del Potro meterse por quinta ocasión en semifinales de un Major y segunda en París. La cancha lo favorece ante el europeo, pero deberá mantener un alto nivel.

Por eso, si Del Potro llega a semis le tocará contra Nadal o Schwartzman. El español es el dueño del récord masculino en un Grand Slam, con 10 copas justo en la arcilla francesa, mientras que el porteño busca dar el gran batacazo y trepar por primera vez a semifinales en un Major.

Peque, el alumno ejemplar

Hace dos semanas, Schwartzman depuraba su técnica sobre el polvo de ladrillo de la Nadal Academy. Hoy, el Peque se jugará su presencia en semifinales de Roland Garros ante Nadal, fundador de la academia que lleva su nombre, en un duelo en el que el alumno tratará de superar al maestro.

Schwartzman, ganador del Torneo de Río de Janeiro este año, no tuvo después de ese título los resultados esperados sobre tierra batida. Ni en Montecarlo, ni en Barcelona, ni en Múnich, Madrid o Roma había superado la tercera ronda. Pero tras la derrota ante el francés Benoit Paire en segunda ronda del Masters 1000 de la capital italiana, el menudo tenista bonaerense tomó una decisión tras la cual su rendimiento sobre polvo de ladrillo cambió diametralmente. Pasó unos días entrenando nada más y nada menos que en la Nadal Academy, el centro tenístico que gestionan Rafa Nadal y su tío Toni “para que jóvenes tenistas puedan entrenar con el método que ha llevado a Rafa a ser el número 1, con garantías de estar rodeados de los mejores entrenadores y el mejor equipo técnico (...) en un centro de alto rendimiento con las mejores instalaciones”, reza la presentación en su página de internet.

Desde su paso por la isla mediterránea, Schwartzman no conoce la derrota, y disputará en la Philippe Chatrier sus primeros cuartos en Roland Garros, ante el jugador que cuenta con 10 Copas de los Mosqueteros en su palmarés.

El sudafricano Kevin Anderson, el croata Borna Coric, el checo Adam Pavlasek y el francés Calvin Hemery fueron las víctimas del Peque desde el inicio del torneo.

Schwartzman llegó incluso a pelotear con su rival de hoy en el centro que Nadal tiene en Manacor, su ciudad natal.

“Nada mejor que terminar la preparación en Nadal Academy. Gracias a Rafa Nadal y a su equipo”, había tuiteado Schwartzman al finalizar su pequeño stage de preparación en Mallorca.

“Entrené 45 minutos con Diego, no lo voy a invitar nunca más, porque sale disparado”, ironizó Nadal entre risas el lunes poco después de superar al alemán Maximilian Marterer en octavos.

“Es un gran jugador, jugué en Madrid contra él (victoria de Nadal), es el 12º del mundo por algo. Será un partido igualado, sé lo que tengo que hacer. Él es un amigo, buena persona, trabajador”, definió Nadal a su próximo rival.

El propio Schwartzman también aludió a ese hecho al sellar su pase a cuartos, cuando fue preguntado por el español Nadal.

“Fui a ver si descubría su secreto, pero no hay manera de descubrirle los secretos a Rafa. Es como la receta de esa bebida que está buena... que solo la conoce el equipo”, sonrió el Peque.