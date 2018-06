Susana Giménez: “No soy peronista y si eso significa ser gorila, entonces soy gorila"

La noche de los Martín Fierro siempre tiene un detrás de escena polémico que no se ve durante la transmisión oficial. Es esta oportunidad, varios trabajadores de prensa de medios que tuvieron despidos en el último tiempo, se manifestaron en la puerta del hotel Alvear Icon.

Además de contar la situación de los medios de comunicación y repartir volantes, se escucharon varios insultos a figuras a las que consideran cercanas al gobierno de Mauricio Macri. En ese sentido, Luis Majul (periodista político de América TV y América 24), Mónica Gutiérrez (periodista política y conductora de América TV) y Nicolás Wiñazki (periodista y conductor en Radio Mitre y Canal Todo Noticias) sufrieron el escrache antes de ingresar a la ceremonia, al igual que Susana Giménez.

Consultada por eso, la diva respondió sin pelos en la lengua. “Me dio no se qué ver a la gente manifestando en la puerta. Yo empecé en Canal 7, donde hice mi primer programa y no me gusta verlos así. No sé si estarán los mismos de hace treinta años atrás, pero conozco a mucha gente y los amé cuando estuve ahí”, expresó la diva.

“A mí me gritaron Gorila. Y puede ser que sea, porque no soy peronista y si eso significa ser gorila, entonces soy gorila. No lo tomo como un insulto porque amo a los monos“, expresó con ironía.

"Estoy contentísima, fue una noche frondosa para mí. El de conducción me puso feliz y lo que pasó con Mirtha también. Es un ícono, una mujer increíble. La amo a Mirtha y verla llorar en mi cuello… me mató", dijo ante la consulta de varios cronistas que la aguardaban una vez terminada la fiesta.

Cuando le preguntaron por la renuncia a la terna de Mejor Conductora, Susana tuvo un particular punto de vista: "Mirtha no estuvo nominada porque no quiso. Cuando le dieron el de Brillantes el año pasado ella dijo que se bajaba del año siguiente. ¡Te lo juro por Dios!, yo estaba adelante de ella cuando lo dijo. Pero como es muy competitiva creo que después se arrepintió", cerró la diva.